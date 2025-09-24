Le président sud-coréen chercher à réduire les tensions militaires avec la RPDC

Le président de la République de Corée Lee Jae-myung a assuré le 23 septembre que son gouvernement cherchera sans cesse une voie pour réduire les tensions militaires avec la République populaire démocratique de Corée (RPDC) et restaurer la confiance intercoréenne.

Dans son discours prononcé à l'occasion du débat général de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, M. Lee a déclaré que le gouvernement de la République de Corée réaffirme qu'il respecte le système actuel de la RPDC, ne poursuivra aucune forme d'unification par absorption et n'a aucune intention de s'engager dans des actes hostiles.

"Sur la base de ces trois principes, nous souhaitons mettre fin au cercle vicieux des tensions militaires intercoréennes inutiles et des actes hostiles", a-t-il souligné.

Il a aussi noté que grâce à un dialogue complet centré sur "les échanges", "la normalisation" et "la dénucléarisation", les deux pays doivent mettre fin à l'ère de l'hostilité et de la confrontation dans la péninsule coréenne et entrer dans une nouvelle ère de coexistence pacifique et de croissance partagée.

Tout en reconnaissant que "la dénucléarisation ne peut pas être réalisée à court terme", il a dans le même temps demandé des étapes pragmatiques, en commençant par un arrêt de la sophistication des capacités nucléaires et de missiles, puis en progressant vers leur réduction pour finalement parvenir à leur démantèlement.

"Il est crucial pour la République de Corée et la RPDC, ainsi que pour la communauté internationale, de travailler ensemble pour établir la paix dans la péninsule coréenne", a-t-il déclaré.

