Le secrétaire général attendu en République populaire démocratique de Corée

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, effectuera une visite d’État en République populaire démocratique de Corée (RPDC) et assistera aux célébrations du 80 e anniversaire de la fondation du Parti du travail de Corée, du 9 au 11 octobre.

Photo : VNA

Le déplacement est effectué à l’invitation de Kim Jong-un, secrétaire général du Comité central du Parti du travail de Corée et président de la Commission des affaires d’État de la RPDC, selon le communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères, rendu public le 6 octobre.

