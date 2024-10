Suppression de l'habitat précaire

Plus de 500 ménages pauvres et quasi-pauvres à Thai Nguyên éligibles à une aide

Selon la Permanence du Front de la Patrie de la province de Thai Nguyên (Nord), en octobre 2024, cette localité comptait 504 maisons temporaires et délabrées appartenant à des ménages pauvres et quasi pauvres éligibles à une aide pour les reconstruire et les réparer.