Une ville en pleine évolution culturelle

La capitale Hanoï dispose d’un potentiel immense pour développer son industrie culturelle. Les autorités municipales sont résolues à augmenter la qualité et la quantité des produits et services culturels, avec l’ambition d’en faire un secteur économique de premier plan.

Photos : VNA/CVN

Les Vietnamiens expriment souvent leur admiration pour leur capitale à travers des mots empreints de poésie, témoignant d’un attachement profond et d’une fascination particulière pour la ville millénaire. Cet attrait n’est pas uniquement nourri par des récits locaux. Il est également confirmé par les témoignages d’érudits, de chercheurs et de visiteurs internationaux.

Parcours historique impressionnant

L’historien français Philippe Papin a marqué les esprits en publiant son ouvrage Histoire de Hanoï en 2001. Ce livre a été traduit en vietnamien en 2010, à l’occasion du millénaire de Thang Long - Hanoï. Sa thèse de doctorat portait sur l’histoire de la ville à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. “J’ai consacré sept ans à terminer cette thèse. Ensuite, j’ai voulu explorer l’histoire de la ville dans son ensemble, en consultant de nombreux documents sur différentes époques. Ayant vécu à Hanoï pendant plusieurs années et épousé une Vietnamienne, j’ai développé un fort attachement à cette ville. Plus je m’y plongeais, plus son histoire me fascinait, marquée par de multiples périodes”, a-t-il confié au journal Tiên Phong (Pionnier).

Le 16 juillet 1999, Hanoï est devenue la première de la région Asie-Pacifique à recevoir le titre de “Ville pour la paix“, décerné par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Une distinction qui récompense ses efforts remarquables pour le renouveau et la paix. L’institution spécialisée de l’ONU a évalué plusieurs critères, comme le bien-être social ou la richesse culturelle de la ville.

Lors de la remise de ce titre, Federico Mayor, alors directeur général de l’UNESCO, a salué “le parcours historique impressionnant de Hanoï, notamment en matière de restauration de monuments, de promotion des échanges culturels et artistiques, de soutien aux métiers traditionnels et de protection de l’environnement”. Il a également souligné l’engagement de la ville à investir dans l’éducation et la formation des jeunes, en le considérant comme une priorité de son développement.

Ces 25 dernières années, Hanoï a connu une transformation profonde dans les domaines économique, social, culturel et touristique. Sa population a été multipliée par quatre, qui œuvre toujours pour la préservation de ses valeurs fondamentales. Hanoï conserve un riche, patrimoine culturel, un espace artistique dynamique et un esprit de solidarité propre à ses habitants.

Trân Nghia Hoà, directeur adjoint du Service des affaires extérieures et vice-président de l’Union des organisations d’amitié de Hanoï, insiste sur l’engagement de l’ensemble du système politique de la ville à poursuivre ce développement, avec pour ambition un monde de paix, une base solide pour l’avenir.

Aujourd’hui, Hanoï est plus belle et accueillante que jamais. En plus de l’élargissement de ses limites administratives et de l’augmentation de sa population, la ville se distingue par sa richesse culturelle, son économie en plein essor et un environnement d’investissement attractif. La sécurité, la défense et les relations internationales se renforcent également.

Un avenir tourné vers le fleuve Rouge

Le fleuve Rouge, quant à lui, joue un rôle central dans la planification urbaine de la ville. La conclusion N°80 du 24 mai 2024 du Politburo, portant sur l’urbanisme de Hanoï pour la période 2021-2030, avec vision jusqu’en 2050, affirme : “Construire l’espace de développement du fleuve Rouge comme un symbole de la nouvelle dynamique de la capitale”. Le fleuve est ainsi perçu comme l’axe structurant de la ville, qui incarne à la fois culture, civilisation et modernité.

Les valeurs culturelles forgées par des siècles d’histoire ont contribué à façonner l’identité unique des habitants de Tràng An (ancien nom de Hanoï). De son passé glorieux à son époque actuelle d’intégration et de modernisation, Hanoï continue de porter haut les couleurs de son héritage historique et culturel. Le titre de “Ville pour la paix“ est un levier stratégique qui renforce son statut de ville de festivals, de créativité et fait d’elle une pionnière dans le tourisme culturel.

Nguyên Van Phong, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, souligne que Hanoï, forte de son histoire millénaire et de son riche héritage, a pleinement conscience que la culture est à la fois un enjeu immédiat et une mission à long terme. Elle devient ainsi un pilier essentiel des politiques de développement de la ville, visant à établir un équilibre harmonieux entre économie et culture, tout en favorisant l’engagement citoyen.

Un an après l’adoption d’une résolution sur le développement de l’industrie culturelle, des produits artisanaux et des créations locales ont émergé dans toute la ville. De nombreux espaces créatifs ont vu le jour, devenant des marques phares et des attractions majeures à Hanoï. L’espace piétonnier autour du lac Hoàn Kiêm (Épée restituée) a accueilli près de 500 événements nationaux et internationaux en un peu plus de trois ans, tandis que la Rue du livre de Hanoï a attiré plus de trois millions de lecteurs en cinq ans, générant un chiffre d’affaires d’environ 29 milliards de dôngs.

Lors de la conférence sur les missions du secteur de la culture et des sports, début 2024, Vu Thu Hà, vice-présidente du Comité populaire de Hanoï, a insisté sur l’importance de développer une industrie culturelle dynamique, fondée sur la création de produits originaux, à la fois identitaires et contemporains, capables de séduire à la fois les habitants et les touristes.

Elle a appelé les établissements culturels de la ville à identifier leurs atouts pour proposer des projets d’investissement, lever les obstacles et rapprocher leurs créations du public. En 2023, plusieurs projets pilotes ont été lancés avec succès. Bien que certains n’aient pas encore généré de revenus significatifs, ils ont offert de nouvelles perspectives pour le secteur.

L’esprit d’innovation est indispensable pour attirer les investissements et stimuler la créativité. En 2024, Hanoï doit continuer à définir ses produits phares et élaborer des stratégies d’investissement, tout en travaillant à les rapprocher davantage du public.

Phuong Nga/CVN