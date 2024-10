Lâm Dông soutient la construction et la réparation de 1.813 maisons

Jusqu’au 30 septembre, la province de Lâm Dông (hauts plateaux du Centre) a construit et réparé 215/867 maisons précaires et délabrées pour les ménages pauvres, atteignant 24,8% de l'objectif de 2024, a déclaré le vice-président du Comité populaire provincial, Pham S.

>> Le pays encouragé à s'unir pour éliminer les maisons temporaires et délabrées

>> Une campagne d’émulation pour éliminer les maisons temporaires et délabrées

>> Le PM ordonne de renforcer l'élimination des maisons temporaires et délabrées

Photo : BLD/CVN

Au cours de la période 2024-2025, Lâm Dông vise à soutenir 1.813 maisons dont la construction de 1.460 nouvelles maisons et la réparation de 353 maisons temporaires et délabrées. La localité achèvera la construction et la réparation de 867 maisons en 2024 et 946 autres en 2025 pour les ménages pauvres et quasi pauvres.

Auparavant, le Comité populaire provincial de Lâm Dông a publié le 28 mai, un plan visant à mobiliser des ressources pour éradiquer les maisons temporaires et délabrées pour les ménages pauvres et quasi pauvres de la région au cours de la période 2024-2025. Ensuite, le Comité populaire provincial a publié le 8 août, un plan pour mettre en œuvre le mouvement d'émulation ''Agir ensemble pour éliminer les maisons temporaires et délabrées dans la province de Lâm Dông en 2025''.

Pham S a déclaré que le programme a reçu le soutien actif d'organisations, d'entreprises et de particuliers. Jusqu’au 30 septembre, le montant total du soutien enregistré dépassait 45 milliards de dôngs.

Pour continuer à mettre en œuvre efficacement le programme, le Comité populaire provincial de Lâm Dông a demandé aux départements, branches et localités de se concentrer sur la mise en œuvre d'un certain nombre de solutions et de tâches clés dans les temps à venir.

Les unités se concentrent sur l'insertion et l'utilisation efficace des ressources du programme national cible, en particulier du programme national cible pour le développement socio-économique des minorités ethniques et des zones montagneuses, les projets de la province et mobilisent les ressources de socialisation des organisations, des entreprises, des individus et des ménages pour mettre en œuvre le programme de supprimer des maisons temporaires et délabrées pour les ménages pauvres et quasi pauvres à Lâm Dông.

VNA/CVN