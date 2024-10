Soixante-dix ans après sa libération, Hanoï a connu un fort développement

Photo : CTV/CVN

Selon les annales historiques, depuis 1010, l’année où le roi Lý Thái Tô rédigea le Chiêu doi đô (Ordonnance royale de transfert de la capitale) à Thang Long - Hanoï, celle-ci a connu de grands changements d’importance historique. Ses soldats et habitants, de génération en génération, ont œuvré avec acharnement pour le développement de cette belle ville à la culture rayonnante.

Dans son histoire héroïque, Thang Long - Hanoï a traversé une dizaine de guerres de résistance contre l’invasion étrangère, se soldant par des victoires éclatantes, dont le 10 octobre 1954, jour de la libération de la capitale, reste l’un des moments les plus marquants. Cette date symbolise non seulement la victoire d’un petit peuple face à une grande puissance coloniale, mais ouvre également une nouvelle époque, celle de l’ère Hô Chi Minh, dans l’évolution de la ville.

D’après les annales historiques, suite à la signature des accords de Genève le 21 juillet 1954, les troupes françaises ont été contraintes de se retirer de Hanoï, laissant place à des unités militaires provenant de la base de résistance du Viêt Bac et des champs de bataille du delta du Nord.

Le matin du 10 octobre 1954, le Comité d’administration militaire de la ville, accompagné de diverses unités militaires divisées en plusieurs grandes ailes, a entamé une marche historique vers la capitale.

À 15h00 le même jour, après un long coup de sifflet à l’Opéra de Hanoï, des centaines de milliers de citoyens et de membres des forces armées se sont rassemblés pour la cérémonie de lever du drapeau au stade de Côt Co (mât au drapeau). Puis, le président du Comité d’administration militaire, Vuong Thua Vu, a lu avec solennité l’appel du Président Hô Chi Minh à l’attention des habitants de la capitale en ce jour de libération.

La prise de contrôle de la capitale a été un succès total. En toute sécurité et rapidité, 129 bureaux et services publics, entreprises, hôpitaux et écoles ont été récupérés, y compris des sites militaires et des agences clés. Les activités des habitants étaient restées normales et stables. Les secteurs de l’électricité, de l’eau et de la communication fonctionnaient sans accroc ; la sécurité politique et l’ordre social étaient bien garantis. Les écoles, hôpitaux, institutions culturelles, organes de presse… ont poursuivi leurs activités sous la direction de l’administration révolutionnaire.

La journée de libération de la capitale marque un tournant décisif, affirmant la victoire totale de l’armée et de la population vietnamiennes dans la résistance contre l’invasion coloniale française. Cet événement a également ouvert une nouvelle ère dans l’histoire culturelle millénaire de Thang Long - Đông Đô - Hanoï.

Dès la prise de contrôle de la capitale, les autorités de Hanoï ont mobilisé la population pour stabiliser rapidement la situation et entamer la reconstruction de la ville. En seulement un an, la capitale a réussi à achever sa réforme agraire, une mission stratégique fondamentale de la révolution démocratique nationale.

Pendant la résistance contre l’impérialisme américain, des centaines de milliers de fils de Hanoï ont répondu à l’appel, se battant sur tous les fronts. À l’arrière, la ville est devenue un grand centre économique du Nord socialiste, ravitaillant le front avec la devise : “Pas un kilo de riz en moins, pas un soldat en moins”.

Plus fières encore, Hanoï et d’autres localités, sous la direction du Parti, ont orchestré un “Điên Biên Phu aérien” en décembre 1972. Cette victoire a contraint les États-Unis à revenir à la table des négociations et à signer le 27 janvier 1973 les Accords de Paris, mettant ainsi fin à la guerre et rétablissant la paix au Vietnam. Ce tournant a posé les bases de la Grande victoire du printemps 1975, qui a réunifié le pays.

Alors, Hanoï s’est ensuite transformée en un grand chantier de construction, pour le développement de l’économie, de la culture, de la société et le bien-être des habitants. En appliquant de manière innovante la politique de Renouveau du Parti, le Comité municipal du Parti a élaboré des stratégies de développement socio-économique adaptées aux réalités locales, déterminé à réformer le mécanisme de gestion, optant pour une économie marchande diversifiée fonctionnant selon le mécanisme de marché sous la gestion de l’État à orientation socialiste.

En particulier, mettant en œuvre la Résolution N°15 de l’Assemblée nationale de la XIIe législature, à partir du 1er août 2008, la capitale vietnamienne a officiellement élargi ses limites administratives. Cette expansion lui a permis d’acquérir une nouvelle dimension, lui offrant une nouvelle physionomie et de nouvelles opportunités. Ces 16 dernières années, Hanoï s’est distinguée sur tous les fronts, obtenant des réalisations notables qui ont largement contribué au développement national.

La ville a su maintenir une croissance soutenue, contribuant positivement à celle du pays. Au premier semestre 2024, le Produit intérieur brut (PIB) régional a enregistré une hausse de 6,0%, contre 5,97% à la même période de l’année précédente. Ses recettes budgétaires ont atteint 61,7% des prévisions, affichant une augmentation de 12,5% en un an…

En parallèle, Hanoï met l’accent sur le développement socioculturel. Elle a ainsi lancé des initiatives spécifiques pour promouvoir la culture, investissant dans la préservation et la restauration de plus de 5.000 sites historiques. La ville est aussi connue en tant que leader national en matière d’éducation…

Le 28 juin 2024, l’Assemblée nationale a adopté la Loi sur la capitale (révisée), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Ce texte s’accompagne de deux projets d’urbanisme majeurs : le schéma directeur de Hanoï jusqu’en 2030 avec vision à l’horizon 2050, et le plan de révision du schéma directeur de la ville jusqu’en 2045 avec perspectives à l’horizon 2065. Ces planifications auront un impact significatif sur la gestion et le développement urbains de la capitale dans les années à venir.

Dans son processus d’urbanisation, Hanoï a engagé une transformation dynamique en stimulant l’investissement et en mobilisant une variété de ressources sociales. De nombreux nouveaux centres urbains sont construits de manière synchrone, créant des espaces modernes et intégrés pour le développement urbain.

La capitale redouble aussi d’efforts pour élever les statuts des districts de Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đuc et Đan Phuong au rang d’arrondissement. Elle cherche également à développer des zones urbaines vers le nord, tout en investissant dans des infrastructures synchrones pour faire progressivement de Hanoï une ville intelligente dans un futur proche.

Photo : CTV/CVN

Pour les années à venir, Hanoï mettra l’accent sur la mise en œuvre efficace de la Planification de la capitale pour la période 2021-2030 avec vision à l’horizon 2050, et du Schéma directeur de la capitale jusqu’en 2045 avec perspectives à l’horizon 2065.

Ces initiatives, soutenues par des mesures concrètes et ciblées, illustrent la détermination de Hanoï à avancer. Grâce à la solidarité et à l’unité de l’ensemble du système politique et de la population, la capitale s’apprête à connaître un nouvel élan, posant ainsi des bases solides pour atteindre avec succès ses objectifs politiques et socio-économiques dans les années à venir. Tout cela contribuera à construire une Hanoï civilisée et prospère, à la hauteur de son statut de capitale - le cœur du pays.

Nguyên Bao - Phuong Nga/CVN