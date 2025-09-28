Le Pavillon des Cinq Phénix, chef-d’œuvre de la dynastie des Nguyên

Le Pavillon des Cinq Phénix constitue un élément architectural majestueux de la Porte du Midi de la Cité impériale de Huê, au Centre du Vietnam. Ce lieu, réputé pour sa beauté empreinte de noblesse, ne cesse de captiver les visiteurs.

Le Pavillon des Cinq Phénix (Lâu Ngu Phung en vietnamien), érigé en 1833 sous le règne du roi Minh Mang (1791-1841), surplombe la Porte du Midi (Ngo Môn), entrée principale de la Cité impériale de Huê.

Il y a 80 ans, devant ce pavillon, le roi Bao Dai (1913-1997), vêtu de l’áo dài (tunique traditionnelle vietnamienne) et du turban traditionnel, remit le sceau et l’épée impériale à Trân Huy Liêu (1901-1969), accompagné de Nguyên Luong Bang (1904-1979) et de Cù Huy Cân (1919-2005), représentants du gouvernement révolutionnaire provisoire du Sud Vietnam.

Depuis la rue du 23 Août, le pavillon se dresse toujours fièrement devant la Porte du Midi, là même où la population de Huê s’était rassemblée en masse pour assister à la cérémonie d’abdication de Bao Dai. À cette occasion, l’empereur prononça ces mots demeurés célèbres : “Je préfère être citoyen d’un pays indépendant plutôt que roi d’un pays esclave”. Cet événement marqua la fin de 143 années de règne de la dynastie des Nguyên (1802-1945).

Durant la guerre du Vietnam, le Pavillon des Cinq Phénix subit de graves dommages. Lors du Têt de 1968 (Nouvelle année du Singe), une partie de l’édifice s’effondra presque sous l’effet des bombardements.

Motifs de phénix

En 2012, le Centre de conservation des monuments de Huê lança un vaste chantier de restauration du pavillon, avec un budget de près de 80 milliards de dôngs. Après huit années de fermeture, les travaux s’achevèrent en 2021, restituant à l’édifice sa splendeur originelle.

La toiture supérieure se compose de neuf sections, ornées de riches motifs de phénix sur les faîtières et les pignons. La section centrale est couverte de tuiles tubulaires vernissées jaunes, tandis que les sections latérales sont revêtues de tuiles vertes.

Construit sur deux étages et soutenu par une charpente en bois de fer (gô lim), l’édifice repose sur cent colonnes massives. La toiture inférieure, qui entoure le bâtiment, forme une galerie couverte protégeant les balustrades. Celles-ci sont ornées de tuiles jaunes tubulaires.

À l’intérieur, de nombreuses colonnes en bois de fer, laquées de rouge et dorées, sont décorées de motifs de dragons. Le Lâu Ngu Phung abrite aujourd’hui des objets de la dynastie des Nguyên et accueille régulièrement des expositions. Parmi les pièces présentées figurent des sceaux impériaux minutieusement reconstitués en céramique, admirés pour la finesse de leur exécution.

De part et d’autre du pavillon se trouvent une cloche et un tambour de bronze, comme autrefois sous la dynastie des Nguyên, utilisés pour annoncer les heures d’audience et rythmer les grandes cérémonies de la Porte du Midi.

Depuis le Pavillon des Cinq Phénix, les visiteurs jouissent d’une vue panoramique : à l’arrière, le Palais de l’Harmonie Suprême (Diên Thai Hoà) ; à l’avant, la tour du drapeau (Ky Dài). Symbole à la fois historique et architectural, cet édifice demeure aujourd’hui un haut lieu de mémoire et un attrait majeur pour les habitants et voyageurs.

