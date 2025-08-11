Huê, ville patrimoniale, s’offre une campagne de promotion sur CNN

Les touristes internationaux auront l’occasion d’admirer le riche patrimoine culturel de l’ancienne capitale impériale du Vietnam grâce au lancement par la ville de Huê d’une campagne de promotion touristique mondiale sur CNN, l’une des principales chaînes d’information mondiales.

Photo : VNA/CVN

Cette campagne constitue une initiative stratégique visant à positionner Huê comme une ville patrimoniale, une destination verte et un pôle culturel de premier plan sur la scène touristique mondiale.

Dans le cadre de cette campagne, une vidéo promotionnelle de 30 secondes sera diffusée dans plusieurs émissions de CNN, telles que The Lead, First Move et CNN Newsroom, ainsi que sur les plateformes numériques de CNN. L’objectif est de valoriser la marque touristique de Huê et d’offrir aux téléspectateurs internationaux une perspective nouvelle et captivante de la ville.

La vidéo présente une sélection soignée des images les plus impressionnantes et emblématiques de Huê, notamment la majestueuse Cité impériale, la poétique rivière des Parfums, les paisibles jardins anciens et les toits de pagodes séculaires.

La campagne met notamment l’accent sur le "tourisme vert", une tendance mondiale en matière de développement durable qui célèbre l’identité culturelle et préserve les valeurs naturelles.

Ce clip transmet le message que Huê elle n’est pas seulement un patrimoine, mais aussi un flux incessant de culture, de peuples et de temps. Il ne s’agit pas seulement d’une déclaration de valeurs historiques et culturelles, mais aussi d’une invitation poétique aux visiteurs internationaux : venez à Huê pour vivre lentement, pour ressentir, pour toucher du doigt la profondeur d’une civilisation orientale toujours vivante au quotidien.

En particulier, l’expérience locale est mise en avant dans le clip et dans les campagnes de communication synchronisées : du voyage à la découverte de la cascade de Dô Quyên - du nom des rhododendrons qui l’embellissent - nichée dans la forêt de Bach Ma, à la promenade en bateau dans la brume sur la lagune de Chuôn, en passant par les activités de peinture folklorique dans le village de Sinh - où est préservée la quintessence de l’art populaire de la gravure sur bois de Huê.

Photo : VNA/CVN

Selon les experts du voyage, la campagne a le potentiel de générer un fort effet d’entraînement, ce qui renforcera l’image de Huê comme une destination conviviale et attrayante auprès du public international et des voyageurs du monde entier.

La promotion du tourisme de Huê sur CNN devrait marquer une percée dans les efforts de marketing touristique de la ville à l’étranger, ce qui l’aidera à transmettre l’image d’une belle Huê en tant que ville patrimoniale avec des produits touristiques haut de gamme et en tant que destination idéale pour les voyageurs internationaux, stimulant ainsi la croissance du nombre de visiteurs internationaux dans la ville.

VNA/CVN