Huê : la cascade de Bô Ghè, beauté secrète des montagnes

>> Huê prête à faire un grand pas avec l'Année nationale du tourisme 2025

>> La lagune de Lâp An à Huê enchante les lecteurs de The Guardian

>> Huê développe ses circuits touristiques verts

Photo : CTV/CVN

Au cœur de la verdoyante chaîne de montagnes de Bach Ma, la cascade de Bô Ghè se trouve à mi-chemin entre Huê et Dà Nang. Il ne faut qu’environ une heure de route, en suivant la Nationale 1 depuis le centre de l’une ou l’autre de ces deux villes, pour y parvenir.

Bien qu’elle soit dans une position assez favorable, Bô Ghè reste un nom relativement nouveau sur la carte du tourisme. Sa beauté idyllique émerveille quiconque y met les pieds. L’eau s’écoule de l’amont sur des rochers recouverts de mousse, formant de petites cascades impétueuses qui projettent des embruns blancs avant de se fondre dans une eau d’un bleu clair comme le jade.

Ce qui lui vaut d’être comparée à un “joyau brut” au milieu de la forêt de Bach Ma, c’est qu’elle a conservé sa beauté sauvage et n’a pas été trop impactée par l’exploitation touristique.

Une destination séduisante

Les visiteurs ressentiront immédiatement la paix et la tranquillité en plongeant dans l’espace verdoyant des montagnes et des forêts, en écoutant le chant mélodieux des oiseaux et le doux murmure de l’eau. C’est un merveilleux “remède” afin d’échapper la fatigue mentale et au stress de la vie quotidienne.

Photo : CTV/CVN

À peine arrivée à la cascade de Bô Ghè, Nguyên Thi Lan, touriste de la ville de Dà Nang, n’a pas caché son enthousiasme : “Dès que je suis descendue de la voiture, j’ai senti l’air frais, tellement différent de la chaleur de la ville. Ici, l’eau est si claire qu’on peut voir les galets au fond. Le paysage est calme, c’est vraiment un endroit idéal pour se détendre”.

Autre atout de Bô Ghè : son accessibilité financière. L’entrée ne coûte que 20.000 dôngs par personne, un tarif qui inclut à la fois l’assurance et le stationnement. Côté restauration, les prix restent très raisonnables, allant de 60.000 à 300.000 dôngs par plat. Le site est particulièrement apprécié pour ses spécialités aux saveurs locales authentiques, telles que cuisses de grenouille grillées, délicatement parfumées, ou encore poulet fermier, tendre et savoureux. Une expérience gustative d’autant plus agréable qu’elle se savoure dans un cadre naturel enchanteur, face à la cascade et bercée par la fraîcheur de la brise.

Photo : CTV/CVN

“Auparavant, la cascade de Bô Ghè était peu connue, mais récemment, de nombreux jeunes viennent la découvrir. Je suis content que mon pays natal ait un si bel endroit. Les habitants locaux ont aussi des revenus supplémentaires grâce à la vente de nourriture et de boissons aux touristes”, a partagé M. Tuân, propriétaire du restaurant Tuân No.

Ici, les voyageurs adorent se baigner dans l’eau fraîche et profiter de l’espace pur de la cascade. Avec sa beauté sauvage, ses eaux cristallines, son atmosphère sereine et un coût abordable, la cascade de Bô Ghè s’impose comme une destination idéale pour échapper à la chaleur estivale.

Nguyên Thành/CVN