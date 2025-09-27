Journée mondiale du tourisme 2025 : le Vietnam s’oriente vers un développement vert et durable

La Journée mondiale du tourisme, célébrée chaque année le 27 septembre, est une initiative de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) visant à souligner le rôle essentiel du secteur dans le développement socio-économique et culturel.

>> Le Vietnam au Salon international du tourisme IFTM Top Resa à Paris

>> Lonely Planet dévoile ses meilleurs treks au Vietnam

>> Le tourisme cible le marché nord-américain pour dynamiser son plan annuel

>> Tourisme au Vietnam : patrimoine architectural et historique

En 2025, placée sous le thème "Tourisme et transformation durable", l’OMT adresse un message mondial insistant sur l’urgence de promouvoir un tourisme responsable, adapté au changement climatique et respectueux de l’environnement. En réponse à cet appel, le secteur du tourisme vietnamien s’engage dans une transformation significative vers un modèle plus vert, innovant et durable.

Photos : VNA/CVN

Engagement vers un tourisme plus vert et durable

Lors du 19ᵉ Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville (VITM), début septembre 2025, le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a souligné que le Vietnam devait passer d’une logique de "croissance à tout prix" à une approche axée sur le "développement durable".

Il a appelé à perfectionner le cadre institutionnel, à renouveler les modes de pensée, à renforcer la coopération internationale en matière de transformation numérique et verte, et à bâtir un écosystème touristique intelligent et durable. L’objectif est de privilégier la valeur durable plutôt que la simple croissance quantitative.

Vu Thê Binh, président de l’Association du tourisme du Vietnam, a mis en garde contre une stratégie reposant uniquement sur l’attraction de touristes par des promotions, sans amélioration de la qualité des services ni enrichissement de l’offre verte. Il a insisté sur le fait que la transition écologique constitue désormais une "exigence incontournable" face à la crise climatique.

Actions concrètes

Pour concrétiser le thème de la Journée mondiale du tourisme 2025, des initiatives sont mises en œuvre à tous les niveaux. L’Administration nationale du tourisme du Vietnam a publié une directive encourageant les localités à développer des modèles de tourisme vert, écologique et communautaire.

Le lancement de la plateforme numérique Visit Vietnam, intégrant une assistance virtuelle et des informations actualisées sur les destinations, marque une avancée vers un tourisme intelligent et moins impactant pour l’environnement.

Nguyên Trung Khanh, directeur de l’Administration nationale du tourisme, a annoncé que les priorités porteraient sur la qualité, le professionnalisme et le développement en profondeur. Le Vietnam mise sur des produits haut de gamme axés sur le bien-être, l’écologie, l’aventure et la gastronomie, tout en valorisant le patrimoine et l’identité culturelle. En parallèle, la campagne de communication "Travel to Love" incite les visiteurs à adopter des pratiques de voyage plus responsables.

Une nouveauté majeure est l’intégration des critères de durabilité dans la structure des Prix du tourisme du Vietnam 2025. Les entreprises pionnières dans l’application de technologies vertes, la création de produits respectueux de l’environnement et le soutien aux communautés locales seront mises à l’honneur.

Photo : VNA/CVN

Conscience collective croissante

Selon un rapport de Booking.com, les voyageurs vietnamiens sont de plus en plus sensibles à l’impact environnemental de leurs déplacements. Alors que les efforts passés portaient surtout sur l’économie d’énergie, l’accent est désormais mis sur la réduction des déchets, en particulier du plastique à usage unique.

Le rapport révèle que 41% des voyageurs vietnamiens considèrent la réduction des déchets plastiques comme le facteur le plus important du tourisme durable. De plus, 58% des touristes interrogés déclarent vouloir adopter des habitudes plus écologiques en voyage, et plus de 60% estiment que la durabilité constitue un critère déterminant dans le choix d’une destination.

Le thème de la Journée mondiale du tourisme 2025 sonne comme un appel à l’action. La transformation du secteur requiert un engagement à long terme et une mobilisation conjointe de l’État, des entreprises et des voyageurs. Le Vietnam entend saisir cette opportunité pour redéfinir son modèle de développement touristique autour de l’environnement, de l’humain et des valeurs durables.

VNA/CVN