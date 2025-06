Huê développe ses circuits touristiques verts

La ville de Huê, au Centre, s’impose comme une référence en matière de tourisme durable. En promouvant des circuits écotouristiques et en luttant activement contre les déchets plastiques, elle offre aux visiteurs une expérience authentique, respectueuse de l’environnement et ancrée dans les traditions locales.

À ce jour, Huê compte quatre sites touristiques majeurs ayant adopté des pratiques visant à réduire l’usage du plastique : le village de Thuy Biêu, le pont couvert de Thanh Toàn, la communauté de Ngu My Thanh - Côn Tôc, et Dâm Chuôn. Ces destinations ne se contentent pas d’attirer les visiteurs par leur beauté naturelle et leur culture locale, mais se démarquent aussi par leur engagement environnemental.

Parmi les initiatives marquantes figure le circuit intitulé "Cuisine sans déchets plastiques - Dâm Chuôn Vert", organisé par l’École supérieure de tourisme de Huê en partenariat avec des agences de voyage. Ce circuit propose une immersion dans la lagune de Tam Giang à travers des activités durables : balades en barque, pêche traditionnelle, dégustation de spécialités locales et échanges avec les habitants.

Une expérience écoresponsable au cœur du lagon

Le circuit à Dâm Chuôn ne mise pas sur le luxe, mais sur une approche authentique et verte. Les visiteurs sont invités à apporter leur propre bouteille d’eau, à éviter les plastiques à usage unique et à participer à des activités écoresponsables. Les six établissements locaux (homestays et restaurants) engagés dans ce programme utilisent des matériaux durables comme le bambou, la céramique ou la poterie.

Nguyên Dinh Dung, l’un des visiteurs, a souligné la tranquillité et la beauté du site : "On peut jeter les filets, admirer le lever ou le coucher du soleil, et profiter d’un moment paisible. J’adore ce genre d’expérience mêlant repos et découverte", a-t-il déclaré.

Le site de Dâm Chuôn a été officiellement lancé le 28 mai dans le cadre du projet "Huê – Ville à faible usage de plastique au Centre du Vietnam", soutenu par WWF Norvège, en partenariat avec les autorités locales.

Tam Giang - Câu Hai : un écosystème à préserver

La lagune de Tam Giang - Câu Hai, considérée comme le plus grand système lagunaire d’Asie du Sud-Est, constitue une zone clé de biodiversité et de traditions communautaires. Les habitants y perpétuent des savoir-faire anciens comme la pêche, l’aquaculture, le tressage ou la cuisine traditionnelle.

Le modèle de tourisme communautaire de Ngu My Thanh – Côn Tôc, situé dans la commune de Quang Loi (district de Quang Diên), en est une illustration. Trente-trois foyers et sept restaurants ont signé un engagement pour réduire les plastiques à usage unique. Le comité populaire local les accompagne pour investir dans du matériel écologique et mettre en place de nouvelles pratiques.

Vers une ville dans plastique

La municipalité de Huê s’est fixé des objectifs ambitieux : d’ici 2025, réduire de 50% les déchets plastiques, assurer le tri, la collecte et le traitement de 100% des déchets solides, et augmenter le taux de recyclage. D’ici 2030, les systèmes fluviaux et zones humides devront être exempts de pollution plastique.

Dans cette optique, les autorités locales mènent des campagnes de sensibilisation à destination des commerçants, des opérateurs touristiques et des habitants, pour promouvoir l’usage de matériaux alternatifs (bouteilles en verre, paniers en bambou, sacs en tissu ou en papier).

Mme Hoàng Ngoc Tuong Vân, responsable du projet WWF, a indiqué que l’objectif est de faire de Huê une destination patrimoniale sans plastique, en renforçant la coordination entre les autorités locales, les entreprises du tourisme et les populations locales.

Un tourisme vert, intelligent et inclusif

Mme Trân Thi Hoài Trâm, directrice du Département du tourisme de Huê, rappelle que le développement touristique de la ville repose sur trois piliers : écologie, durabilité et innovation. Les circuits verts permettent non seulement d’améliorer la qualité de l’expérience touristique, mais aussi de sensibiliser les communautés locales à la protection de leur environnement.

En parallèle, la ville promeut l’initiative "Dimanche vert", incitant habitants et établissements à réduire l’usage des sacs plastiques. Plusieurs entreprises locales ont déjà mis en place des actions concrètes pour accompagner cette transition.

En misant sur un tourisme intelligent, respectueux et communautaire, Huê aspire à devenir un modèle régional, voire national, en matière de développement durable et d’écoresponsabilité.

