Huê lance le premier service de tricycles Grab Xich lô au Vietnam

La ville de Huê est devenue la première localité du Vietnam à lancer le service de tricycles Grab Xich lô, une initiative pilote portée par Grab Vietnam en collaboration avec divers services et agences locaux.

>> Balade dans la mégapole du Sud, aux rythmes de la rue

L'essai, dévoilé le 15 août, vise à accélérer la transformation numérique des secteurs des transports et du tourisme.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thanh Binh, vice-président permanent du Comité populaire de la ville de Huê, a déclaré que la ville s'engageait à bâtir une "ville patrimoniale, culturelle, écologique, paysagère, respectueuse de l'environnement et intelligente", et qu'il saluait les initiatives qui préservent les valeurs culturelles, favorisent la transformation numérique et améliorent les services touristiques. Il a cité Grab Xich lô comme un excellent exemple.

Ce service propose des balades en tricycles traditionnels vietnamiens, décorés avec des motifs emblématiques de Huê, tels que la rivière des Parfums, le pont Truong Tiên et les bateaux traditionnels. Il respecte les standards de qualité des autres services de mobilité de Grab, tout en offrant aux visiteurs un moyen sûr et confortable de découvrir la ville.

Au-delà de l'enrichissement de l'expérience touristique, le projet soutient également les conducteurs locaux. Ces derniers sont formés aux technologies numériques, leur permettant de s'adapter aux évolutions technologiques, notamment à l'intelligence artificielle.

Durant cette phase pilote, chaque tricycle accueillera un seul passager pour des trajets d'une durée maximale de 60 minutes, extensible selon les besoins de l'utilisateur. Les réservations se font via l'application Grab.

Trân Hoàng Tuân, directeur du développement du marché de Grab Vietnam, a souligné qu'explorer Huê en cyclo constitue une manière authentique d'apprécier son patrimoine. Selon lui, ce modèle diversifie non seulement l'offre touristique locale, mais crée aussi de nouvelles opportunités de revenus pour les cyclo-pousseurs traditionnels grâce à la transformation numérique.

Pour célébrer le lancement, Grab a lancé la campagne promotionnelle "Du hi Hue thuong", offrant des réductions spéciales pour encourager les visiteurs à profiter plus facilement des services de transport, de la gastronomie et des produits locaux pendant leur séjour dans la ville.

VNA/CVN