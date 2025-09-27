Tourisme : le Vietnam honore ses "ambassadeurs de marque" 2025

Cent-treize entreprises et unités exemplaires du secteur touristique ont été honorées lors de la cérémonie de remise du Prix du Tourisme du Vietnam 2025, organisée le 27 septembre à Hanoï par l'Administration nationale du tourisme du Vietnam et le journal Văn hóa (Culture).

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la cérémonie, le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a réaffirmé que le Parti et l'État considéraient le tourisme comme un secteur économique de pointe, une "industrie sans fumée" qui générait des moyens de subsistance pour des millions de personnes et contribuait à la promotion de l'image du Vietnam, amical, hospitalier et riche en identité, auprès des amis internationaux.

Il a rappelé que le pays a récemment obtenu de nombreux prix internationaux tels que “Meilleure destination patrimoniale du monde” et “Meilleure destination gastronomique d’Asie”, accueillant des millions de visiteurs chaque année.

Cette cérémonie est un moment pour honorer les "ambassadeurs de marque" du Vietnam et affirmer le rôle des entreprises touristiques dans le développement économique national et dans l'amélioration de l'image du Vietnam sur la scène internationale, a-t-il déclaré.

Le vice-Premier ministre a également exhorté le secteur à accélérer l'innovation, à promouvoir la transformation numérique et à développer le tourisme vert et communautaire, dans le but d'affirmer le Vietnam comme une destination attrayante, sûre, civilisée et amicale.

Photo : VNA/CVN

Pour l’édition 2025, 113 entreprises et unités exemplaires ont été sélectionnées parmi 209 candidatures, réparties en 11 catégories et 18 distinctions, reflétant la diversité du développement du secteur. Le prix est considéré comme un "pont" qui favorise le développement durable du tourisme et l'innovation.

Félicitant les entreprises primées, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong, a affirmé que le Prix du Tourisme du Vietnam était une force motrice pour l'ensemble du secteur, l'encourageant à constamment innover et à améliorer l'expérience des visiteurs.

VNA/CVN