Vietnam - Nouvelle-Zélande

Le partenariat stratégique global jette les bases d’une coopération substantielle

Les relations bilatérales entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande connaissent un nouvel essor un an après que les deux pays ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique global, a déclaré l’ambassadrice de Nouvelle-Zélande au Vietnam, Caroline Rachel Beresford.

S’adressant à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à l’approche du Nouvel An lunaire 2026, la diplomate a qualifié 2025 d’''année la plus extraordinaire'' de l’histoire des relations bilatérales, marquée par une coopération institutionnelle renforcée, un engagement commercial accru et des échanges humains de plus en plus intenses.

''Pour la Nouvelle-Zélande, l’année 2025 a été une expérience passionnante'', a-t-elle déclaré, se remémorant un calendrier chargé d’échanges de haut niveau, notamment la visite du Premier ministre néo-zélandais, de deux délégations commerciales, du ministre des Affaires étrangères et du président du Parlement néo-zélandais.

Ces rencontres ont été accompagnées de nombreuses activités culturelles, éducatives et diplomatiques, marquant ce qu’elle a qualifié d’''année charnière'' pour les relations bilatérales.

Ce qui l’a le plus surprise, cependant, c’est la rapidité avec laquelle le renforcement des relations s’est traduit par une coopération concrète. ''Nous avons constaté une intensification immédiate des échanges avec le Vietnam, ce qui démontre que le partenariat stratégique global aura une véritable portée, et ne se limitera pas à une simple déclaration politique'', a-t-elle affirmé.

Un exemple notable a été le tout premier dialogue juridique entre les représentants des deux pays, axé sur la coopération multilatérale, le droit de la mer et les domaines où le Vietnam et la Nouvelle-Zélande perçoivent d’importantes synergies.

Selon l’ambassadrice Caroline Rachel Beresford, la collaboration dans ces domaines permet aux deux pays de renforcer leur influence sur les enjeux régionaux et mondiaux. Ce partenariat a également dynamisé les agences gouvernementales et les entreprises.

Un marché dynamique et créatif

Elle a déclaré que les entreprises néo-zélandaises manifestent un vif intérêt pour développer leur présence au Vietnam, qu’elles perçoivent comme un marché dynamique, créatif et de plus en plus prospère, doté de consommateurs exigeants.

''Je reçois constamment des demandes de renseignements de la part d’entreprises néo-zélandaises souhaitant s’investir davantage ici'', a-t-elle indiqué, ajoutant qu’un intérêt similaire de la part d’entreprises vietnamiennes devrait se manifester dans les prochains mois. Grâce à des accords de libre-échange de haute qualité, les droits de douane étant quasi inexistants entre les deux pays, elle a souligné que l’enjeu principal est désormais d’aider les entreprises à comprendre leurs marchés respectifs et à s’y implanter durablement.

En prévision de l’objectif d’atteindre 3 milliards de dollars d’échanges commerciaux bilatéraux en 2026, l’ambassadrice s’est montrée optimiste, notamment dans des secteurs tels que l’agritech et les services liés aux énergies renouvelables. Elle a souligné que les barrières tarifaires entre les deux pays sont déjà minimes et que les principaux défis résident dans les systèmes réglementaires plutôt que dans la politique commerciale.

''Une grande partie du travail de mon équipe consiste actuellement à aider le Vietnam à améliorer son système réglementaire afin que des décisions plus rapides puissent être prises concernant l’importation de nouveaux produits'', a-t-elle fait savoir.

Si les produits néo-zélandais, tels que les produits laitiers et horticoles, notamment les cerises actuellement très appréciées pendant le Nouvel An lunaire, sont déjà bien implantés au Vietnam, elle a insisté sur la nécessité d’accélérer les procédures d’autorisation réglementaire pour permettre l’entrée de nouveaux produits sur le marché.

Revenant sur le récent XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, la diplomate s’est dit impressionnée par la discipline, la cohérence et l’efficacité de la communication qui ont entouré cet événement. Elle a félicité le Vietnam d’avoir clairement communiqué à sa population et à la communauté internationale les conclusions et les orientations définies par le congrès.

Le développement socio-économique du Vietnam au cours des dernières décennies a été ''extraordinaire'', notamment grâce à la sortie de la pauvreté d’un grand nombre de personnes, rendue possible par un leadership fort, s’est-elle félicitée.

Elle s’est dit confiante que le Vietnam est en mesure d’atteindre ''le plein potentiel de son développement'', guidé par des objectifs clairs, dont celui de devenir un pays à revenu intermédiaire supérieur dans les décennies à venir.

Alors que le Vietnam s’apprête à célébrer l’Année du Cheval - symbole de vitesse, de force et de persévérance -, l’ambassadrice Caroline Rachel Beresford a affirmé que cette image correspondait parfaitement à l’état actuel des relations bilatérales.

Elle a souligné que le cheval est profondément ancré dans la culture néo-zélandaise. Dans les zones rurales du pays, les déplacements se font encore à cheval. Il n’y a pas si longtemps, on voyait des chevaux attachés devant les écoles primaires, au passage des enfants.

''Je pense donc que c’est un symbole parfaitement approprié, cette créature magnifique et forte, dotée d’un potentiel immense pour aller plus vite et véritablement ancrer le Vietnam dans l’ordre international comme un acteur influent'', a-t-elle conclu.

Elle a félicité le Vietnam pour ses réalisations en 2025 et s’est dite convaincue que de plus grandes choses seraient accomplies en 2026. ''Bonne Année à tout le peuple vietnamien ! Chuc mung nam moi !'', a-t-elle dit.

