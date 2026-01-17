La Nouvelle-Zélande et la Slovaquie ferment leur ambassade en Iran

La Nouvelle-Zélande et la Slovaquie ont fermé leur ambassade et évacué leurs diplomates d'Iran.

Photo : IRNA/VNA/CVN

La Nouvelle-Zélande a annoncé vendredi 16 janvier avoir temporairement fermé son ambassade à Téhéran et évacué ses diplomates en raison de la dégradation de la situation sécuritaire en Iran, suivie dans la soirée par la Slovaquie.

Le personnel diplomatique néo-zélandais a quitté l'Iran en toute sécurité à bord de vols commerciaux dans la nuit, a indiqué un porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Les activités de l'ambassade néo-zélandaise à Téhéran ont été transférées à Ankara, en Turquie, en raison de la "détérioration de la situation sécuritaire" en Iran.

"Nous continuons de déconseiller tout voyage en Iran. Les Néo-Zélandais actuellement dans le pays devraient partir immédiatement", a soutenu le porte-parole.

"À l'heure actuelle, tous les diplomates et employés de l'ambassade de Slovaquie à Téhéran sont en sécurité et hors de danger", a déclaré le ministre slovaque des Affaires étrangères Juraj Blanar dans un communiqué.

