Le journal Pasaxon salue la "cohésion stratégique" des relations lao-vietnamiennes

À l’approche de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, au Laos, la version électronique de Pasaxon, organe du PPRL, a publié un article soulignant que la "cohésion stratégique" dans les relations politiques constitue le pilier fondamental et joue un rôle d’orientation globale pour l’ensemble de la coopération bilatérale.

L’article précise que, lors de la visite d’État effectuée les 26 et 27 janvier au Vietnam par le dirigeant lao, Thongloun Sisoulith, à l’invitation du secrétaire général du PCV, Tô Lâm, les dirigeants des deux pays ont convenu de promouvoir activement la coopération économique, commerciale et d’investissement. Ils se sont fixé pour objectif de porter le volume des échanges commerciaux bilatéraux à 10 milliards de dollars.

Parallèlement, les deux parties se sont engagées à renforcer la qualité et l’efficacité de la coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation et du développement des ressources humaines. Elles ont également envisagé l’application de modèles de formation plus flexibles, tout en intensifiant la communication sur le caractère exceptionnel des relations spéciales unissant le Laos et le Vietnam.

Au cours de l’entretien entre les deux secrétaires généraux, Tô Lâm a affirmé que le Vietnam appréciait hautement le choix du dirigeant Thongloun Sisoulith de faire de la République socialiste du Vietnam sa première destination internationale après sa prise de fonction officielle. Pour le leader du PCV, ce choix témoigne de l’importance particulière que le Parti, l’État lao et le camarade Thongloun Sisoulith accordent personnellement au Vietnam, constituant une preuve tangible du caractère spécial des liens bilatéraux.

Lors des rencontres entre Thongloun Sisoulith et les autres hauts dirigeants vietnamiens, les deux parties ont réaffirmé que les relations continuaient de se développer de manière intégrale et efficace dans de nombreux domaines.

Concernant les orientations futures, les deux pays ont maintenu que la "cohésion stratégique" politique demeure le pilier central destiné à guider l’ensemble de la coopération bilatérale.

Au nom du Parti, de l’État et du peuple lao, Thongloun Sisoulith a félicité le succès du XIVe Congrès national du PCV et la réélection de Tô Lâm au poste de secrétaire général pour le XIVe mandat. Le dirigeant lao a exprimé sa ferme conviction que la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération globale et la cohésion stratégique entre le Laos et le Vietnam continueront de s’épanouir, constituant un héritage inestimable à transmettre aux générations futures.

En conclusion, l’article souligne que la visite d’État du secrétaire général du PPRL et président du Laos, Thongloun Sisoulith et de son épouse au Vietnam a contribué à élever les relations bilatérales, tout en définissant des orientations de coopération globales, efficaces et adaptées aux exigences de la nouvelle phase de développement et de coopération entre les deux pays.

