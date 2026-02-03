De nombreux dirigeants universitaires présentés comme candidats aux élections législatives

Les dirigeants et enseignants universitaires présentés comme candidats aux élections de la XVI e législature de l'Assemblée nationale (2026-2031) sont tous des responsables de l’enseignement et des universitaires jouant un rôle éminent au sein de leurs établissements.

>> Une exposition marque les 80 ans de l’Assemblée nationale du Vietnam

>> Un livre retrace 80 ans d’histoire de l’Assemblée nationale du Vietnam

>> Son La s’engage à garantir des élections démocratiques, sûres et conformes à la loi

>> Le cinéma célèbre les 80 ans des premières législatives et le XIVe Congrès national du PCV

De nombreux établissements d’enseignement supérieur ont organisé des conférences pour présenter des candidats aux élections de la XVIe législature de l’Assemblée nationale (mandat 2026-2031), issus de leurs dirigeants, enseignants et scientifiques de renom, tous ayant obtenu un taux de confiance de 100% de la part des électeurs de leur lieu de travail.

Deux directeurs d’universités nationales présentés

Lors de la conférence des électeurs de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, 100% des électeurs ont approuvé la présentation de la Professeure-Docteure Nguyên Thi Thanh Mai, directrice de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, comme candidate aux élections de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale (AN).

Photo : NVCC/CVN

La Professeure Nguyên Thi Thanh Mai a indiqué que, si elle obtenait la confiance des électeurs, elle se concentrerait sur la consultation et la contribution aux politiques et résolutions de l’AN liées à la science, à la technologie et à l’innovation, afin de créer un cadre juridique favorable permettant aux universités de mettre en œuvre leurs stratégies de développement à long terme.

Selon elle, cette responsabilité ne se limite pas à l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, mais s’étend à l’ensemble du système d’enseignement supérieur et à la société dans son ensemble.

"Je serai à l’écoute de la voix des universités, des enseignants, des chercheurs, des étudiants et des travailleurs du secteur de l’éducation et de la formation. À travers cela, je contribuerai à l’élaboration de politiques de développement des ressources humaines nationales, en reliant la formation aux besoins du développement socio-économique et à l’intégration internationale", a partagé Mme Mai.

Photo : NVCC/CVN

Le Professeur associé-Docteur Hoàng Minh Son, directeur de l’Université nationale de Hanoï, a lui aussi bénéficié d’un large soutien des électeurs et a été présenté comme candidat aux élections de la XVIe législature de l’AN.

Il estime qu’il s’agit d’une occasion de représenter la voix des intellectuels, des scientifiques et des responsables de l’éducation, de relayer les aspirations des électeurs et de contribuer à l’amélioration des politiques, afin de promouvoir le développement de la science, de la technologie, de l’éducation et de la culture du pays.

Par ailleurs, l’Université nationale de Hanoï a également présenté la Professeure-Docteure Trân Thi Thanh Tú, cheffe du Département des sciences et de l’innovation, ainsi que Hua Thanh Hoa, secrétaire de l’Union de la jeunesse. Ces deux candidates se présentent aux élections de la XVIe législature de l’AN et de la XVIIᵉ législature du Conseil populaire de Hanoï.

L’Université des sciences et technologies de Hanoï présente trois candidats

L’Université des sciences et technologies de Hanoï (HUST) a recueilli l’avis des électeurs sur le lieu de travail et a convenu de présenter trois candidats aux élections de la XVIe législature de l’AN, avec un taux d’approbation de 100%.

Photo : NVCC/CVN

Il s’agit du Professeur associé-Docteur Huynh Quyêt Thang, directeur de l’Université des sciences et technologies de Hanoï, de la professeure associée, docteure Đoàn Thi Thái Yên, enseignante à l’École de chimie et des sciences de la vie, ainsi que du Professeur associé-Docteur Nguyên Ngoc Kiên, enseignant à l’École de génie mécanique.

Selon le Professeur associé-Docteur Huynh Quyêt Thang, ces trois candidats représentent différentes générations : certains ont été formés à l’étranger, d’autres au Vietnam, mais tous partagent un même esprit de dévouement au service du développement scientifique et technologique du pays.

L’Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville présente le Professeur Trân Diêp Tuân

À l’Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville, les électeurs ont unanimement approuvé la présentation du Professeur-Docteur-médecin Trân Diêp Tuân, secrétaire du Comité du Parti de l’établissement, comme candidat aux élections de la XVIᵉ législature de l’AN, avec un taux de confiance de 100%.

Photo : NVCC/CVN

Le Professeur Tuân a indiqué avoir longuement réfléchi à cette candidature, conscient qu’il s’agit d’un processus long et rigoureux permettant aux électeurs d’examiner et de faire leur choix.

"Si je bénéficie de la confiance des électeurs, je m’engage à porter à l’Assemblée nationale la voix issue de la pratique des milieux de l’éducation et de la santé, afin de contribuer à l’élaboration de politiques concrètes et efficaces au service du pays", a-t-il déclaré.

Pour sa part, l’Académie vietnamienne des sciences et des technologies a également recueilli l’avis des électeurs sur le lieu de travail et a unanimement décidé de présenter le Professeur académicien Châu Van Minh - membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti et président de l’Académie - comme candidat aux élections de la XVIe législature de l’AN, avec un taux de confiance de 100%.

Trân Huynh/CVN