La Nouvelle-Zélande au chevet des sinistrés des tempêtes à Lang Son

L’ambassade de Nouvelle-Zélande et l’organisation World Vision International au Vietnam (WVIV), en coordination avec la Croix-Rouge de la province de Lang Son, ont organisé, le 26 janvier, une cérémonie de remise de dons en faveur des populations sinistrées par les récentes tempêtes dans la commune de Tràng Dinh.

Photo : CTV/CVN

Le programme s’inscrit dans une initiative globale financée par le ministère néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce, visant à soutenir 840 foyers particulièrement touchés dans les communes de That Khê et de Tràng Dinh, pour un montant total de plus de 187.000 dollars, soit l’équivalent d’environ 4,7 milliards de dôngs.

Le 26 janvier, 339 familles de la commune de Tràng Dinh ont bénéficié de ce soutien matériel et financier. Dans le détail, 202 foyers ont reçu une aide directe en espèces de 4 millions de dôngs chacun afin de répondre à leurs besoins immédiats, tandis que 81 ménages ont obtenu des kits d’équipements domestiques comprenant des couvertures et des ustensiles de cuisine, d’une valeur de 3 millions de dôngs. Par ailleurs, 56 familles ont reçu chacune 4 millions de dôngs pour la réparation de leurs installations sanitaires et de leurs systèmes d’accès à l’eau potable.

Présente à l’événement, Rebecca Leslie Hemara, ambassadrice adjointe de Nouvelle-Zélande au Vietnam, a réaffirmé l’engagement de son pays à soutenir et accompagner les localités vietnamiennes touchées par des catastrophes naturelles, notamment la province de Lang Son. Elle a souligné que la Nouvelle-Zélande était prête à partager son expertise dans des domaines clés tels que l’agriculture, le tourisme, l’éducation et la formation, ainsi que l’adaptation au changement climatique.

L’année dernière, la province de Lang Son a été durement frappée par les tempêtes Bualoi et Matmo. Selon Trân Thi Phuong Trinh, vice-présidente de la Croix-Rouge de Lang Son, les dégâts matériels sont considérables, s’élevant à environ 4,6 milliards de dôngs dans la commune de Thât Khê et dépassant 20 milliards de dôngs à Tràng Dinh. Malgré les efforts des autorités locales, de nombreuses familles, souvent issues de groupes vulnérables, peinent encore à retrouver une stabilité économique.

Auparavant, une cérémonie similaire s’était tenue le 21 janvier dans la commune de Thât Khê, au cours de laquelle 501 foyers avaient bénéficié d’aides financières et matérielles de la Nouvelle-Zélande.

VNA/CVN