Les élections législatives et locales sous le signe de la démocratie et de la rigueur

Les élections des députés de la XVIᵉ Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les échelons pour le mandat 2026-2031 auront lieu le 15 mars 2026. Il s’agit d’un événement politique d’une importance particulière pour le pays, organisé dans la foulée du succès du XIVᵉ Congrès national du Parti, illustrant la continuité et la cohérence dans l’édification du Parti, de l’État et dans la promotion du droit de maîtrise du peuple.

Selon la Docteure Nguyên Quynh Liên, membre du Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), cheffe du Département de la démocratie, de la supervision et de la critique sociale, ces élections revêtent une profonde signification politique et sociale. Elles constituent une concrétisation de la pensée selon laquelle "le peuple est le maître et le peuple exerce sa maîtrise", ainsi que du principe "prendre le peuple pour racine", affirmés de manière constante dans les documents et résolutions du XIVᵉ Congrès du Parti. L’organisation des élections immédiatement après le Congrès traduit l’unité entre la volonté du Parti et les aspirations du peuple, tout en créant les conditions nécessaires pour mettre rapidement en œuvre les grandes orientations arrêtées.

Ces élections permettent aux électeurs de tout le pays d’exercer directement leurs droits démocratiques, en choisissant des représentants éminents, porteurs de la volonté et des aspirations du peuple, appelés à siéger dans les organes du pouvoir d’État suprême au niveau central et dans les organes du pouvoir local. À l’issue du scrutin, l’Assemblée nationale et les Conseils populaires tiendront leur première session afin de consolider l’appareil étatique, d’élire les hauts responsables relevant de leur compétence et de décider des questions majeures du pays et des collectivités locales, contribuant ainsi à améliorer l’efficacité et l’efficience du système politique.

Dans le processus électoral, le Front de la Patrie du Vietnam joue un rôle central, conformément aux dispositions de la Constitution et de la législation en vigueur. L’une de ses missions essentielles consiste à organiser la concertation en vue de présenter les candidats aux fonctions de député de l’Assemblée nationale et de membre des Conseils populaires. Selon les règles établies, trois cycles de concertation sont menés afin de garantir une sélection démocratique, objective, conforme à la loi et aux procédures. Cette étape est considérée comme décisive pour la qualité des candidats proposés.

À travers la concertation, les candidats sont examinés de manière globale quant à leurs critères, conditions, qualités politiques et morales, compétences et capacités. Parallèlement, la représentativité des différentes composantes de la société est assurée, notamment en termes d’ethnies, de religions, de tranches d’âge, de genres et de secteurs d’activité. Dans un contexte de promotion d’une économie plurielle, du développement scientifique et technologique et de l’innovation, une attention particulière est accordée à la participation de représentants des milieux d’affaires, des jeunes intellectuels et des scientifiques.

Ces élections présentent plusieurs nouveautés, dont l’organisation anticipée d’environ deux mois par rapport aux mandats précédents, afin de consolider plus rapidement l’appareil de l’État et de déployer sans délai les résolutions du XIVᵉ Congrès du Parti. Elles se déroulent également dans un contexte marqué par la réorganisation des unités administratives et la mise en place d’un modèle de gouvernance locale à deux niveaux, ce qui impose des exigences accrues en matière d’organisation, en particulier aux niveaux provincial et communal. Par ailleurs, l’accélération de la transformation numérique et l’application des technologies de l’information dans les différentes étapes du scrutin contribuent à renforcer la transparence, l’ouverture et la commodité du processus électoral.

Le Front de la Patrie du Vietnam intensifie en outre ses activités de communication, de mobilisation, de contrôle et de supervision tout au long du processus électoral. Il a mis en place plusieurs canaux de réception des avis et propositions des électeurs, dont un Portail numérique du Front fonctionnant 24 heures sur 24. À ce jour, les électeurs et la population ont exprimé leur consensus et leur confiance, appréciant positivement le travail en matière de ressources humaines et l’organisation du scrutin ; les avis et recommandations ont, pour l’essentiel, été examinés et traités en temps opportun.

Le Front de la Patrie du Vietnam se déclare convaincu qu’avec l’implication de l’ensemble du système politique et la participation active des électeurs, les élections des députés de la XVIᵉ Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031 se dérouleront avec succès, permettant de sélectionner des représentants à la hauteur des exigences du développement national dans la nouvelle période.

VNA/CVN