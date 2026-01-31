Entrer dans une nouvelle ère de développement

La semaine dernière, la Une du seul hebdomadaire francophone au Vietnam, Le Courrier du Vietnam , insistait sur l’ouverture et la tenue du XIV e Congrès du Parti communiste du Vietnam (PCV), intervenant à un moment charnière pour le pays, tant sur les plans national qu’international.

Le rouge dominait cette Une, au centre de laquelle se détachait l’imposante statue du Président Hô Chi Minh. Deux écrans géants permettaient de reconnaître le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, prononçant une allocution.

Également chef de la Sous-commission chargée des documents, ce dernier avait mis en exergue les principaux axes ainsi que les nouveautés majeures des projets de textes destinés à être approuvés par le Congrès. Ce numéro 4 tombait ainsi à point nommé pour éclairer les enjeux de cette rencontre placée sous la devise “Unité - Démocratie - Discipline - Percée - Développement”.

Le Congrès avait officiellement débuté à 08h00, le 20 janvier, au Centre national des conférences à Hanoï. Il réunissait 1.586 délégués représentant plus de 5,6 millions de membres du PCV à travers le pays. La séance d’ouverture avait vu la participation de dirigeants et anciens dirigeants du Parti, de l’État et du Front de la Patrie du Vietnam, ainsi que de “Mères Héroïnes“, de chercheurs, d’artistes et de dignitaires religieux. Elle était présidée par le membre du Politburo et Premier ministre, Pham Minh Chinh.

Luong Cuong, membre du Politburo et président de la République, avait pour sa part prononcé un discours d’ouverture rappelant que ce Congrès constituait un événement politique majeur. Il s’inscrivait dans la perspective du centenaire de la fondation du PCV (3 février 1930 - 3 février 2030) et traduisait la volonté de l’ensemble du Parti, du Peuple et de l’Armée d’avancer résolument dans une nouvelle ère de développement.

Le président avait également évoqué un contexte international et régional inédit, tout en soulignant les grands défis à relever : définir de nouveaux modèles de croissance et de développement, accroître la productivité du travail, améliorer la qualité de la production et la compétitivité nationale, tout en renouvelant les modes de gouvernance, de défense et de sécurité. L’objectif affiché est qu’à l’horizon 2030, le Vietnam puisse se définir comme un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire de la tranche supérieure, avant de concrétiser, à l’horizon 2045, la vision d’un pays développé à revenu élevé.

À la veille de son ouverture, le Congrès avait reçu 559 lettres et messages de félicitations émanant de 109 partis politiques, de six organisations internationales et régionales, de 16 personnalités, de 122 organisations populaires et de 306 associations de Vietnamiens résidant à l’étranger. Ces témoignages illustraient l’approfondissement des relations de coopération entre le PCV et ses partenaires internationaux, ainsi que l’attachement croissant des Vietnamiens d’outre-mer à leur pays d’origine.

Hervé Fayet/CVN