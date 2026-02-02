Le "lien stratégique", moteur du développement pérenne des relations spéciales Vietnam - Laos

À l’invitation du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président de la République démocratique populaire lao, Thongloun Sisoulith, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, effectuera une visite d’État au Laos à partir du 5 février.

Cette visite vise à approfondir la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre les deux nations frères.

S’exprimant lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, a souligné que cet événement constitue le premier déplacement à l’étranger du secrétaire général Tô Lâm en 2026 et son premier voyage international en tant que chef du Parti du 14e mandat. Pour le pays hôte, il s’agit également du premier invité d’État accueilli par le Parti, l’État et le peuple lao après le XIIe Congrès national du Parti populaire révolutionnaire lao.

Cette visite réaffirme la haute confiance politique et la politique constante du Vietnam, qui accorde toujours la priorité absolue aux relations bilatérales, particulièrement après le succès des congrès nationaux respectifs des deux Partis et à la suite de la visite au Vietnam du dirigeant lao Thongloun Sisoulith en janvier 2026. Elle témoigne également de l’attachement profond entre le secrétaire général Tô Lâm, les dirigeants vietnamiens et leurs homologues lao.

La visite manifeste une volonté politique commune de mettre en œuvre les objectifs fixés par les deux récents congrès nationaux, tout en renforçant la coordination sur les questions stratégiques liées à la sécurité et au développement.

Les deux parties prévoient d’intensifier les échanges d’expériences sur l’édification du Parti, le développement socio-économique, la construction d’une économie indépendante et l’intégration internationale. Parallèlement, la coopération dans l’éducation, la culture et le développement humain demeure le socle durable de ce lien indéfectible, contribuant à la paix et à la stabilité régionales.

Selon l’ambassadeur Nguyên Minh Tâm, les rencontres régulières entre les hauts dirigeants après des étapes politiques majeures permettent de définir les orientations futures et de partager des visions stratégiques communes. C’est l’occasion pour les deux pays d’évaluer les résultats de leur coopération et de concrétiser la cohésion stratégique dans les domaines de la politique, de la défense, de la sécurité et de la diplomatie, tout en créant des percées dans l’économie, le commerce et l’investissement.

Lors de la visite d’État du secrétaire général Tô Lâm au Laos en décembre 2025, les deux pays avaient convenu d’élever leur relation à un niveau supérieur en intégrant la notion de "lien stratégique" à leur devise traditionnelle. Dans la période à venir, ils s’attacheront à promouvoir une coopération globale et synchronisée à travers cinq axes majeurs.

Premièrement, la relation politique continuera d’être approfondie pour jouer son rôle de noyau directeur de l’ensemble de la coopération bilatérale.

Deuxièmement, la défense, la sécurité et la diplomatie resteront les piliers fondamentaux garantissant la stabilité de chaque pays.

Troisièmement, une transition vigoureuse sera opérée dans la coopération économique, commerciale et d’investissement afin d’en faire un pilier de cohésion stratégique à la mesure des relations spéciales.

Quatrièmement, la culture et l’éducation seront maintenues comme le fondement durable de ce partenariat.

Enfin, les deux parties procéderont à une révision rigoureuse des accords de coopération tout en accélérant les projets clés hautement symboliques, apportant ainsi des bénéfices directs à deux peuples vietnamien et lao.

