Le Conseil d’affaires Nouvelle-Zélande - Vietnam à Auckland voit le jour

Dans le but de dynamiser les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux, la Chambre de Commerce d’Auckland a officiellement inauguré, le 28 janvier, le Conseil d’affaires Nouvelle-Zélande - Vietnam (New Zealand-Vietnam Business Council - NZVBC).

Organisé avec le concours de l’ambassade du Vietnam et du Bureau commercial du Vietnam en Nouvelle-Zélande, l’événement a rassemblé des centaines de représentants d’organisations, de chefs d’entreprise et d’investisseurs néo-zélandais désireux d’explorer le fort potentiel de croissance du marché vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie d’ouverture, Simon Bridges, président de la Chambre de commerce d’Auckland, a qualifié cette initiative de jalon majeur pour le milieu des affaires en Nouvelle-Zélande, soulignant qu’elle contribuerait activement à la prospérité commune des deux pays.

Soulignant que le Vietnam, avec une population de plus de 106 millions d’habitants, figure parmi les marchés les plus dynamiques de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), il a précisé que le NZVBC s’emploiera à offrir aux entreprises une vision concrète et réaliste du marché vietnamien. À cette fin, le Conseil fournira des analyses de marché approfondies et facilitera la création de réseaux de confiance entre les milieux d’affaires des deux nations.

Le nouveau Conseil s’est engagé à promouvoir une coopération efficace par l’organisation de forums, de conférences de promotion commerciale et de séminaires consacrés notamment au transfert de technologies, à la transformation numérique et au commerce électronique.

Le NZVBC entrera prochainement en activité et s’orientera vers la mise en place de programmes de coopération, la constitution de délégations d’entreprises en mission au Vietnam, l’organisation de conférences de promotion de l’investissement et du commerce.

L'ambassadeur du Vietnam en Nouvelle-Zélande, Phan Minh Giang, a salué cette création qui répond de manière pragmatique aux aspirations des milieux d'affaires des deux pays. Selon le diplomate, cette initiative contribue à la mise en œuvre du partenariat stratégique global récemment établi en 2025 entre Hanoï et Wellington.

L’ambassade, y compris son service commercial, se tient toujours prête à accompagner la communauté d’affaires des deux pays afin de renforcer les échanges, d’explorer les opportunités de coopération et de valoriser davantage le rôle des associations et des chambres de commerce, dont la Chambre de commerce d’Auckland et le NZVBC, dans la mise en relation directe des entreprises, a-t-il ajouté.

En marge de la cérémonie, l’ambassadeur Phan Minh Giang a travaillé avec Simon Bridges, ancien ministre et actuel président de la Chambre de commerce d’Auckland, afin d’échanger sur les orientations futures et de convenir de mesures de coordination renforcée entre les deux parties.

VNA/CVN