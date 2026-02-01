XIVe Congrès national du Parti

La France, la Roumanie et le Canada saluent l’ambition internationale du Vietnam

Les ambassadeurs de France, de Roumanie et du Canada ont souligné les succès du XIV e Congrès national du Parti lors d’un échange exclusif avec Le Courrier du Vietnam .

>> La communauté vietnamienne en France place sa confiance dans l’avenir du pays

>> Vietnam - France : une ère nouvelle, entre confiance et ambition commune

>> XIVe Congrès du PCV : un "nouveau souffle" pour la communauté internationale

Nous saluons tout d’abord l’ambition affichée par le Vietnam à l’occasion du XIVe Congrès national du Parti communiste vietnamien (PCV), ainsi que le leadership fort et dynamique qui l’accompagne.

La France, comme nous l’avons déjà indiqué, souhaite pleinement accompagner le Vietnam dans cette nouvelle phase de développement, dans laquelle nous plaçons de grands espoirs. Nous sommes convaincus que nos deux pays ont tout intérêt à intensifier leur coopération, au bénéfice mutuel de nos peuples.

La France reste donc ouverte à toutes les formes de partenariat et particulièrement attentive aux besoins exprimés par le Vietnam dans tous les domaines. Mais je crois aussi, et c’est quelque chose qui a été marqué dans les documents du Congrès qui ont été publiés, le Vietnam est très attaché à avoir un rôle international plus important en faveur de la stabilité, de la paix et du multilatéralisme. Et à un moment où nous assistons à une brutalisation du monde, à des comportements désinhibés de la part de certaines puissances, il est important que des pays comme la France et le Vietnam travaillent ensemble à ramener de la raison, à protéger les institutions internationales, à faire respecter le droit international. C’est ce que le président Emmanuel Macron et le secrétaire général Tô Lâm ont exprimé lorsqu’ils se sont vus, et c’est un domaine dans lequel nous comptons travailler très activement avec le Vietnam, compte tenu de nos responsabilités, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies.

Et puis, cette année, nous assumons la présidence du G7 (Groupe des sept, ndlr), et dans ce cadre-là, naturellement, nous dialoguons avec le Vietnam pour voir comment, avec des pays de taille similaire, nous pouvons essayer de ramener davantage de raisons et de stabilité dans le monde. Le Vietnam est très attaché à son indépendance et à son autonomie stratégique. Cela a été rappelé à plusieurs reprises par le secrétaire général Tô Lâm dans son discours d’ouverture du Congrès.

Je salue très vivement l’ambition affirmée par le Vietnam à l’occasion de ce XIVe Congrès du Parti, ainsi que la clarté de la vision stratégique portée par ses dirigeants. Les objectifs fixés à l’horizon 2030 et 2045 témoignent d’une volonté forte de modernisation, de développement durable et d’intégration internationale accrue, que je considère à la fois réalistes et porteurs d’un potentiel considérable.

Je souhaite accompagner le Vietnam dans cette nouvelle phase de son développement, en s’appuyant sur une relation d’amitié traditionnelle et de confiance entre nos deux pays.

Je suis convaincue que nos coopérations peuvent être renforcées dans de nombreux domaines d’intérêt commun, notamment l’économie, le commerce, l’éducation, la transition numérique, l’énergie, ainsi que les échanges culturels et humains.

En tant que membre de l’Union européenne (UE), la Roumanie est également attachée à promouvoir un partenariat étroit entre le Vietnam et l’UE, fondé sur le respect mutuel et des bénéfices partagés.

Par ailleurs, je note avec beaucoup d’intérêt la volonté du Vietnam de jouer un rôle international plus important, en faveur de la paix, de la stabilité et du multilatéralisme. Dans un contexte international marqué par de fortes tensions et des défis complexes, je partage pleinement cette approche fondée sur le respect du droit international, la protection des institutions multilatérales et le règlement pacifique des différends.

Enfin, je respecte profondément l’attachement du Vietnam à son indépendance et à son autonomie stratégique, principe clairement réaffirmé par les dirigeants vietnamiens lors du Congrès. Je souhaite développer avec le Vietnam un partenariat équilibré, pragmatique et tourné vers l’avenir, contribuant à la stabilité régionale et à la prospérité commune.

Nous espérons que le Congrès du Parti et les dirigeants vietnamiens poursuivront la dynamique positive engagée en matière de réformes administratives, d’innovation, de croissance économique et d’intégration internationale. Je suis convaincu que nos deux pays continueront de coopérer au bénéfice de leurs populations, en mettant l’accent sur des enjeux essentiels tels que la promotion du multilatéralisme, le commerce fondé sur des règles et le respect du droit international.

Cet événement politique majeur constitue une occasion unique de consolider ce tournant et de renforcer les acquis de notre coopération au profit des citoyens et des entreprises des deux pays. Nous partageons des intérêts et des priorités communes sur des sujets majeurs : l’énergie - qu’il s’agisse de sécurité énergétique ou de transition énergétique -, la lutte contre les changements climatiques, tant en matière d’atténuation que d’adaptation, ainsi que l’objectif commun de bâtir une prospérité économique partagée.

Je suis convaincu qu’à l’issue du Congrès national du Parti, et à la lumière des nouvelles orientations stratégiques du Vietnam pour les cinq prochaines années, s’ouvrira une opportunité majeure pour approfondir la coopération solide entre le Vietnam et le Canada. Celle-ci sera axée sur la prospérité, la croissance économique, la résilience face aux changements climatiques et la contribution à un monde plus pacifique et stable - des objectifs que nous pouvons atteindre ensemble.

Nos deux pays partagent de nombreux intérêts communs. L’énergie occupe une place centrale : moteur essentiel de la croissance, elle offre des perspectives de coopération étroite en matière de sécurité énergétique, d’approvisionnement et de transition vers une énergie propre et verte.

La lutte contre les changements climatiques constitue également un domaine prioritaire, notamment dans l’agriculture, les infrastructures et les moyens de subsistance. Il est indispensable de s’adapter à ces évolutions tout en atténuant les effets.

Photo : VNA/CVN

Hông Anh - Hoàng Phuong - Nguyên Tùng/CVN