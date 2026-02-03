La visite du SG Tô Lâm revêt une portée historique et stratégique

À l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao et président de la République démocratique populaire lao, Thongloun Sisoulith, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, conduira une délégation vietnamienne de haut rang en visite d’État au Laos le 5 février.

Lors d’une rencontre avec le correspondant, le ministre lao des Affaires étrangères, Thongsavanh Phomvihane, a affirmé que cette visite d’État du secrétaire général Tô Lâm revêt une portée historique et stratégique. Elle contribuera à promouvoir une intégration globale entre le Laos et le Vietnam dans tous les domaines.

Selon le ministre lao, il s’agit de la première visite à l’étranger du secrétaire général Tô Lâm depuis la réussite du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Immédiatement après avoir été élu secrétaire général du Comité central du Parti pour le XIVᵉ mandat, Tô Lâm a choisi le Laos comme première destination de sa tournée extérieure. Ce choix revêt une signification particulière, illustrant l’importance que le Vietnam attache à la relation spéciale entre les deux pays.

Le ministre Thongsavanh Phomvihane a rappelé que peu de temps auparavant, Thongloun Sisoulith, secrétaire général et président de la République démocratique populaire lao, avait également effectué une visite d’État au Vietnam, juste après le succès du XIIᵉ Congrès national du Parti populaire révolutionnaire lao. Les visites réciproques des secrétaires généraux des deux pays ont eu lieu immédiatement après les Congrès des Partis, dans un contexte où les relations bilatérales venaient d’être rehaussées à un nouveau niveau.

Les relations Laos - Vietnam ont été élevées au rang d’‘’amitié grandiose, solidarité spéciale, coopération intégrale et connectivité stratégique’’. Il s’agit d’un élément nouveau et important, reflétant une nouvelle dimension des relations bilatérales.

Selon le ministre lao des Affaires étrangères, auparavant, les deux pays disposaient déjà d’un mécanisme prévoyant des visites mutuelles après chaque congrès de parti, afin d’adresser des félicitations et d’informer des résultats. Aujourd’hui, cette tradition est élevée au niveau de visites d’État, conduites personnellement par les secrétaires généraux, qui présentent directement les résultats des congrès de leurs partis respectifs. Cela illustre clairement le caractère particulier et le haut niveau de confiance de la relation Laos - Vietnam.

Le ministre Thongsavanh Phomvihane a souligné que les rencontres fréquentes entre les plus hauts dirigeants des deux pays ne rendent pas seulement la relation bilatérale plus dynamique, mais confirment également son caractère exceptionnel, unique au monde. Ces échanges contribuent à consolider l’amitié grandiose et la solidarité spéciale entre les deux pays, tout en aidant les jeunes générations à mieux comprendre la valeur et l’importance de la relation particulière Laos–Vietnam.

Selon le ministre laotien, cette relation spéciale trouve ses racines dans une histoire commune profonde, issue des liens étroits entre les deux partis. Le Parti populaire révolutionnaire lao et le Parti communiste du Vietnam sont tous deux issus du Parti communiste indochinois. À travers les différentes périodes historiques, les générations de dirigeants, de combattants révolutionnaires et les peuples des deux pays ont toujours combattu côte à côte, prêts à se sacrifier les uns pour les autres, forgeant ainsi la relation spéciale Laos - Vietnam. Il s’agit d’un héritage précieux que les générations actuelles et futures ont la responsabilité de préserver et de développer.

Le ministre Thongsavanh Phomvihane a indiqué que le Laos et le Vietnam sont deux pays voisins étroitement liés, partageant des montagnes et des rivières, et présentant de nombreuses similitudes culturelles et coutumières. Dans l’histoire, les deux nations ont lutté ensemble pour l’indépendance. Actuellement, elles continuent d’avancer côte à côte sur la voie du développement. Le relèvement du niveau des relations bilatérales met désormais l’accent sur la coopération en matière de développement, à la hauteur de la relation particulière entre les deux pays.

Ces dernières années, la coopération politique ainsi que celle dans les domaines de la défense et de la sécurité ont continué de jouer un rôle central, orientant l’ensemble des relations Laos - Vietnam. Sur cette base, les deux pays doivent renforcer davantage leur coopération en matière de développement socio-économique, en exploitant efficacement leurs potentiels et avantages respectifs.

L’élévation des relations Laos - Vietnam à un nouveau niveau revêt une signification profonde, globale et durable. Elle exige un renforcement de la connectivité, de l’intégration et de la coordination. Les secteurs clés tels que les transports, l’énergie, le commerce, la logistique, le tourisme et l’investissement doivent être connectés de manière synchrone afin de créer de nouveaux moteurs de croissance.

Le ministre lao des Affaires étrangères a indiqué que la valeur des échanges commerciaux bilatéraux s’élève actuellement à environ 3 milliards de dollars américains, un niveau encore modeste au regard du potentiel existant. Les deux pays doivent concrétiser les orientations des dirigeants de haut niveau et s’efforcer d’atteindre rapidement l’objectif de 5 milliards de dollars, voire davantage. Dans ce processus, les transports jouent un rôle clé en facilitant les échanges commerciaux et les déplacements. L’éducation constitue également un domaine prioritaire pour former des ressources humaines de qualité au service direct de la relation spéciale entre les deux pays.

Le ministre Thongsavanh Phomvihane s’est dit convaincu que la visite d’État du secrétaire général Tô Lâm au Laos connaîtra un plein succès. Les plus hauts dirigeants des deux Partis, des deux États, ainsi que les ministères et secteurs concernés, affichent une forte convergence de vues et une détermination commune à promouvoir la coopération pour le développement.

Selon le ministre lao, l’année 2026 constituera une étape charnière dans le processus visant à sortir le Laos de la catégorie des pays les moins avancés selon les critères des Nations unies. Il s’agit à la fois d’un défi et d’une opportunité majeure. Dans ce contexte, le Vietnam a toujours apporté au Laos un soutien précieux.

Le ministre lao des Affaires étrangères a affirmé que, malgré l’évolution complexe de la situation régionale et internationale, le Laos restera fermement aux côtés du Vietnam, main dans la main, pour avancer ensemble et obtenir des résultats concrets, au bénéfice des peuples des deux pays.

La partie lao a également exprimé sa reconnaissance envers le Vietnam pour son soutien et sa coopération ayant permis au Laos de disposer d’un accès à la mer. Actuellement, les deux pays accélèrent la mise en œuvre de projets d’infrastructures stratégiques tels que l’autoroute Vientiane - Hanoï et la ligne ferroviaire reliant le Laos aux ports maritimes. Ces projets revêtent une importance non seulement pour les deux pays, mais aussi pour le développement de la sous-région et de l’ASEAN, contribuant à l’ouverture du Corridor économique Est–Ouest.

