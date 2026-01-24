Nouvelle-Zélande : fin des recherches de survivants après un glissement de terrain

Les secouristes néo-zélandais ont abandonné samedi 24 janvier leurs opérations visant à localiser d'éventuels survivants ensevelis par un glissement de terrain sur un camping, ont indiqué les autorités, faisant état d'au moins six disparus.

Les équipes sur place cherchent désormais à retrouver les corps, a expliqué le commissaire de police Tim Anderson, précisant que des restes humains avaient été découverts sous les amas de terre et de débris.

Six personnes, un Suédois et cinq Néo-Zélandais, dont deux adolescents de 15 ans, restent introuvables selon la police, et les localiser tous pourrait prendre plusieurs jours.

Le désastre s'est produit jeudi 22 janvier sur un camping de Mount Maunganui, destination touristique prisée dans le nord de la Nouvelle-Zélande.

Le glissement, provoqué par des fortes pluies, a emporté et enseveli camping-cars comme cabines de douche sur le site.

"La police a confirmé qu'il y avait des victimes au camping et le fait que personne n'aurait pu survivre", a regretté le Premier ministre Christopher Luxon, promettant un soutien aux familles.

Des questions émergent sur les raisons pour lesquelles le site n'a pas été évacué alors que des glissements sur le camping et dans des zones voisines avaient été signalés plus tôt jeudi 23 janvier.

Deux personnes sont mortes dans une catastrophe similaire dans la ville portuaire voisine de Tauranga le même jour.

