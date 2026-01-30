Les spas vietnamiens séduisent la presse néo-zélandaise

Le journal néo-zélandais The New Zealand Herald a récemment publié un article de l’auteure Christine Retschlag, soulignant que le Vietnam s’impose comme une destination en plein essor pour les séjours bien-être et spa.

Photo : VNA/CVN

D’après l’auteure, ce succès n’a rien de surprenant, le Vietnam proposant une large gamme de soins adaptés à tous les publics, du plus luxueux au plus abordable. Christine Retschlag indique qu’une étude publiée dans le SpaSeekers Spa Trends Report 2025 révèle une hausse de 175% des recherches Google pour l’expression "spa au Vietnam" en 2024, un an seulement après que le pays a été désigné "Meilleure destination spa d’Asie" par les World Spa Awards 2023.

Christine Retschlag met également en avant la richesse de l’offre vietnamienne, avec de nombreux complexes de spa proposant des expériences de grande valeur à des prix très accessibles. Elle conclut que la sensation de détente et de bien-être ressentie lors de son séjour au Vietnam a constitué une expérience particulièrement mémorable.

VNA/CVN