La presse cambodgienne impressionnée par la vision à long terme du Vietnam

Une semaine après la clôture du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), l’Agence de presse nationale cambodgienne (Agence Kampuchea Presse - AKP) et le quotidien Koh Santepheap ont publié plusieurs analyses approfondies consacrées aux résultats et aux orientations majeures de cet événement politique d’envergure.

Le quotidien Koh Santepheap, l’un des quotidiens les plus anciens du Cambodge, met en exergue la vision de développement du Vietnam à l’horizon 2045, portée par des solutions stratégiques et une volonté affirmée de renouveler la pensée afin d’ouvrir au pays une nouvelle ère de développement, caractérisée par la paix, l’indépendance, la démocratie, la prospérité, la civilisation et le bonheur, conformément à l’orientation socialiste.

Dans son article intitulé "Rénover la pensée : le Vietnam s’oriente vers une vision de développement à l’horizon 2045", publié le 30 janvier, Koh Santepheap a précisé que le succès éclatant du XIVe Congrès national du PCV suscitait un vif intérêt au sein de l’opinion publique cambodgienne.

L’article se concentre principalement sur les messages clés délivrés par le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, lors de la conférence de presse du 23 janvier à Hanoï, concernant les nouveautés majeures issues de ce Congrès.

Cité par la presse cambodgienne, Tô Lâm a précisé que ces nouveautés reposent sur l’héritage sélectif des leçons tirées de plus de 4.000 ans d’édification et de défense nationales, ainsi que sur l’expérience accumulée au cours de près d’un siècle de direction du Parti. Il s’agit, selon lui, d’une continuité logique et d’un approfondissement du processus de Dôi Moi (Renouveau) initié et conduit par le Parti. Le secrétaire général a réaffirmé avec clarté que, pour garantir un développement durable, préserver le rôle dirigeant du Parti et assurer la prospérité et le bonheur de la population, la poursuite de cette œuvre de Renouveau demeure une exigence incontournable.

Koh Santepheap relève également que la nouveauté la plus marquante réside dans la méthodologie d’élaboration des documents du Congrès. Le rapport politique intègre désormais de manière synchronisée et cohérente trois rapports différents concernant la politique, l’économie et la société, ainsi que l’édification du Parti. Tô Lâm a souligné que ce Congrès se tient à un moment charnière, appelant à une vision stratégique de long terme dépassant le cadre du mandat 2026-2031 pour se projeter résolument jusqu’en 2045.

Sur le plan économique, le Vietnam vise désormais un modèle de développement à la fois rapide et efficace, avec l’ambition d’atteindre une croissance à deux chiffres.

L’AKP, pour sa part, dans un article publié le même jour, a relayé les réponses du chef du Parti à des médias internationaux concernant l’intégration du Vietnam dans un contexte mondial marqué par une fragmentation croissante. Tô Lâm a affirmé que l’intégration internationale demeure un levier stratégique essentiel. Dans cette nouvelle phase, le Vietnam entend évoluer d’une position de "récipiendaire" à celle de "contributeur", d’une "intégration large" à une "intégration pleine", et d’une "nation suiveuse" à un "pays pionnier" dans les nouveaux domaines de développement.

Enfin, l’AKP souligne que le Vietnam place l’intégration économique au cœur de sa stratégie, tout en approfondissant la coopération dans les domaines politique, sécuritaire et de la défense. Cette approche vise à renforcer le potentiel national et le prestige international du pays, tout en consolidant son autonomie stratégique et sa résilience.

