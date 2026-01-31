Foire du Printemps 2026 : une première édition appelée à devenir un rendez-vous structurant du commerce vietnamien

>> Un levier stratégique pour ouvrir de nouveaux marchés dès le début de l’année

>> Foire du Printemps 2026 : célébrer la prospérité du pays et l’identité nationale

>> Le vice-PM Bùi Thanh Son inspecte les préparatifs de la Foire du Printemps 2026

Photo : BTC/CVN

En conjuguant stimulation de la consommation, valorisation du "Made in Vietnam" et stabilisation du marché du Têt traditionnel, l’événement ambitionne de s’imposer comme un nouveau repère du calendrier économique. Entretien avec le directeur de l’Agence de promotion du commerce (Vietrade) du ministère de l’Industrie et du Commerce, Vu Ba Phu, sur la portée stratégique de cette initiative.

Dans le sillage du succès de la Foire d’Automne 2025, quelle est la signification de la première Foire du Printemps 2026 pour stimuler la consommation et stabiliser le marché à l’approche du Têt ?

Primo, cette initiative s’inscrit dans la mise en œuvre des orientations du Premier ministre, notamment le Télégramme officiel N°06/CĐ-TTg du 24 janvier 2026 relatif à l’accélération des missions et solutions prioritaires pour atteindre l’objectif de croissance économique en 2026, ainsi que des conclusions du Gouvernement permanent en date du 26 janvier 2026. Elle vise à institutionnaliser une série d’événements annuels de promotion commerciale de portée nationale selon une approche professionnelle et structurée.

Secundo, la Foire joue un rôle clé dans la stimulation de la consommation, la dynamisation de la demande intérieure et le développement du marché domestique. Elle contribue ainsi à soutenir la production, à renforcer la croissance endogène et à progresser vers une économie indépendante et autonome, conformément à l’esprit de la Résolution N°59-NQ/TW du Bureau politique du 24 janvier 2025.

Prévue du 2 au 13 février 2026 (du 15e au 26e jour du 12e mois lunaire de l’Année du Serpent), la foire est positionnée comme un véritable festival d’achats du Têt, organisé à un moment stratégique de la saison commerciale de fin d’année. Elle devrait constituer un levier puissant pour :

· Stimuler la demande : offrir un vaste espace d’achat réunissant des produits de haute qualité et des spécialités régionales, permettant aux consommateurs d’accéder directement à une offre abondante à des prix raisonnables.

· Connecter l’offre et la demande et promouvoir les marques vietnamiennes : créer des conditions favorables pour que les entreprises et coopératives élargissent leurs réseaux de distribution et accèdent à des marchés plus vastes.

· Stabiliser le marché : grâce à une organisation méthodique des différents espaces – ministères, collectivités locales et grandes entreprises – la Foire contribuera à réguler l’offre et la demande, à contenir la hausse des prix de 5 à 10% et à garantir l’approvisionnement en produits alimentaires et de première nécessité dans un contexte de forte demande, conformément à la Résolution N°01/NQ-CP de 2026.

En somme, la première Foire du Printemps 2026 constitue un maillon essentiel pour maintenir la dynamique de croissance entre 2025 et 2026, tout en réaffirmant le rôle d’accompagnement du ministère auprès des entreprises et des consommateurs dans la construction d’un marché du Têt stable, dynamique et prospère.

Pouvez-vous préciser les objectifs de rayonnement ainsi que les dispositifs de soutien destinés à encourager la production et les activités commerciales avant, pendant et après la foire ?

La foire n’est pas seulement un lieu d’achats ; elle se veut également un espace de diffusion des valeurs de la marque "Made in Vietnam" et de l’image d’un pays dynamique et pleinement intégré à l’économie mondiale. Nous souhaitons que l’esprit "Connecter la prospérité – Accueillir un Printemps radieux" imprègne la communauté des entreprises et suscite un élan de production dès les premiers jours de l’année.

À cette fin, le ministère a élaboré un plan de soutien articulé en trois phases :

· Phase préparatoire (avant la Foire) : déploiement d’une campagne de communication d’envergure sur les chaînes nationales. L’objectif est de générer des centaines d’articles et de reportages approfondis afin de créer une forte dynamique de marché. La promotion visuelle est également renforcée pour permettre aux entreprises d’atteindre rapidement leurs clients potentiels. Le comité d’organisation apporte en outre un soutien maximal en matière d’infrastructures et de conception de stands types afin d’optimiser l’efficacité des espaces d’exposition.

· Phase opérationnelle (pendant la foire) : cette période est consacrée à l’intensification des connexions directes entre l’offre et la demande à travers des forums d’affaires et des événements thématiques. Les activités de présentation de produits, de mise en relation commerciale et de promotion de marque sont menées de manière synchronisée, tant dans l’environnement numérique que physique, favorisant la circulation des marchandises, l’élargissement des débouchés et le renforcement du pouvoir d’achat, tout en permettant aux consommateurs d’accéder à des produits de qualité à des prix compétitifs.

· Phase post-événement : le ministère poursuivra le suivi et l’évaluation des résultats, coordonnera avec les organes de presse la valorisation des retombées de la Foire et accompagnera les entreprises dans la consolidation des partenariats noués avec les réseaux de distribution. L’objectif est de transformer les acquis de la promotion commerciale en activités productives stables et durables.

Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

La Foire du Printemps 2026 est présentée comme une mission majeure. Comment ses dimensions politique, économique et culturelle sont-elles intégrées ?

Lors de cette édition, ces trois dimensions sont étroitement imbriquées et confèrent à l’événement sa valeur distinctive.

· Sur le plan politique, la Foire reflète la direction unifiée du Gouvernement et la mobilisation coordonnée des ministères, des collectivités locales et de l’ensemble du système politique. Elle traduit la détermination du Parti et de l’État à développer le marché intérieur, à stimuler la consommation et à soutenir les entreprises, tout en illustrant une nouvelle approche de gouvernance : un État stratège qui impulse, accompagne et guide les acteurs économiques dans le développement du marché domestique et l’intégration internationale.

· Sur le plan économique, la foire constitue l’axe central de l’événement. Son envergure nationale, son organisation fondée sur les chaînes de valeur et la mise en relation entre production, distribution et marchés – domestiques comme internationaux – offrent un cadre concret aux entreprises pour promouvoir leurs produits, rechercher des partenaires, élargir leurs marchés et attirer investissements et technologies. Elle contribue ainsi à la croissance, à la stabilité du marché et à la valorisation du rôle du secteur privé dans la nouvelle phase de développement.

· Sur le plan culturel, l’événement intègre de manière vivante et identitaire des espaces dédiés au Têt traditionnel, aux cultures régionales, aux villages artisanaux, à la gastronomie, aux arts et aux industries culturelles. La culture ne se limite pas à créer une atmosphère festive ; elle agit comme un catalyseur "soft" de la promotion commerciale, participant à la valorisation de l’image du Vietnam et au renforcement de la compétitivité des produits nationaux.

La combinaison harmonieuse de ces trois dimensions constitue ainsi l’un des points forts de la Foire du Printemps 2026, un événement porteur de valeurs tant internes qu’externes, propice à diffuser la confiance, à nourrir les ambitions de développement et à consolider la position du Vietnam dans un contexte d’intégration approfondie.

À l’approche du Têt, les programmes de stimulation de la demande sont-ils efficaces pour rassurer les consommateurs dans le contexte économique actuel ?

Dans le contexte actuel, nous accordons une attention particulière au caractère concret et à l’efficacité des programmes de relance afin que les ménages puissent non seulement s’approvisionner pleinement, mais aussi consommer en toute confiance. Cette efficacité se manifeste à trois niveaux :

Primo, les programmes sont déployés de manière coordonnée et ciblée, avec un contrôle rigoureux de la qualité des produits. Tous les articles présentés sont d’origine vietnamienne clairement identifiée et répondent aux normes de qualité, de sécurité alimentaire et de prix raisonnables. De nombreuses entreprises proposent des promotions spéciales Têt et des dispositifs de stabilisation des prix, contribuant directement à réduire le coût des achats.

Secundo, la foire permet de raccourcir les circuits intermédiaires en reliant directement producteurs, distributeurs et consommateurs. Les entreprises peuvent ainsi réduire de 15 à 20% leurs coûts opérationnels et de consignation, avantage répercuté sur les prix de vente. Cette démarche renforce la compétitivité tarifaire, la transparence et la confiance des consommateurs, de plus en plus attentifs à la qualité et à l’origine des produits.

Tertio, les programmes sont associés à des actions de communication, d’expérience client et de conseil à la consommation, offrant au public un accès complet aux informations sur les produits, les politiques commerciales, le service après-vente et les engagements des entreprises. Cet ensemble est déterminant pour rassurer les consommateurs, alors même que le pouvoir d’achat demeure influencé par la conjoncture.

Au-delà des bénéfices immédiats pour le Têt, ces initiatives contribuent à stabiliser les anticipations du marché, à renforcer la confiance et à créer un nouvel élan pour la production et les activités commerciales dès le début de l’année.

Après le succès de la Foire d’Automne 2025, quelles ambitions pour la Foire du Printemps 2026 et quelle stratégie pour bâtir un système national de foires moderne et durable ?

Si la Foire d’Automne 2025 a constitué le "coup d’envoi", la Foire du Printemps 2026 marque une montée en puissance et une concrétisation résolue de l’esprit de la Résolution N°01/NQ-CP de 2026 et du Télégramme officiel N°06/CĐ-TTg du Premier ministre.

Photo : Quôc Khanh/VNA/CVN

Alors que la Foire d’Automne avait franchi le seuil de 1.000 milliards de dôngs dans des conditions de marché normales, cette édition – organisée durant 12 jours de pic de consommation du Têt traditionnel – devrait établir un nouveau record de chiffre d’affaires. Les dépenses en biens essentiels et en cadeaux augmentent généralement de deux à trois fois à cette période. Avec la participation de 2.500 entreprises et près de 3.000 stands, nous anticipons une progression significative de la valeur totale des transactions.

Nous espérons également raviver le mouvement "Les Vietnamiens consomment vietnamien", étroitement lié au patriotisme, à la dignité et à la fierté nationale. Les produits vietnamiens ne doivent plus être perçus comme des biens à "privilégier", mais comme des produits d’excellence, dignes de la confiance des consommateurs. La foire se veut ainsi un symbole de prospérité, où les entreprises accélèrent leur croissance tandis que les citoyens découvrent le meilleur de l’offre nationale au moment stratégique des achats du Têt.

À plus long terme, l’Agence de promotion du commerce considère la construction d’un système national de foires et d’expositions comme une mission prioritaire pour renforcer l’efficacité de la promotion commerciale, tant au niveau national qu’international. Nos orientations majeures sont les suivantes :

· Standardiser le modèle organisationnel des foires nationales selon des critères professionnels, modernes et identitaires, garantissant la continuité entre les éditions et la création d’événements de référence à rayonnement régional.

· Accélérer la transformation numérique de l’ensemble de la chaîne d’activités – organisation, gestion, communication et mise en relation commerciale – afin d’améliorer l’efficacité, de réduire les coûts et d’élargir l’espace de promotion au-delà des contraintes de temps et de lieu.

· Renforcer les synergies entre les foires et les programmes nationaux de promotion commerciale, de développement du marché intérieur, de marque nationale et de soutien aux exportations, pour assurer une adéquation réelle avec les besoins des entreprises et les orientations sectorielles.

· Encourager la participation du secteur privé, des associations professionnelles et des collectivités locales, en progressant vers une socialisation maîtrisée de l’organisation, où l’État conserve un rôle d’orientation stratégique et de garant de la qualité, de l’efficacité et de la durabilité du système.

Grâce à ces orientations, le ministère de l’Industrie et du Commerce ambitionne de bâtir progressivement un réseau national de foires et d’expositions professionnel, moderne et performant - une infrastructure essentielle de promotion commerciale au service des entreprises, du développement des marchés et de l’intégration économique internationale du Vietnam.

Câm Sa/CVN