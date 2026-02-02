Les jeunes intellectuels vietnamiens à Hong Kong (Chine) confiants dans l’avenir du pays

Le XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam a été achevé. L’écho de son succès continue de susciter un vif intérêt parmi les jeunes intellectuels vietnamiens vivant dans la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine).

Photo : Mac Luyên/VNA/CVN

Événement politique majeur, ce congrès a marqué une étape importante en réaffirmant une vision stratégique claire, un esprit d’innovation et la force de grande union nationale.

S’exprimant auprès de l’Agence Vietnamienne d’Information à Hong Kong, la Dr. Lê Thi Quynh Hoa, chercheuse postdoctorale à l’Université municipale de Hong Kong, a déclaré avoir ressenti très clairement l’enthousiasme et les fortes attentes de la population à l’égard de l’avenir du pays. Selon elle, le succès du Congrès traduit de manière éloquente la volonté et l’aspiration du peuple vietnamien à progresser résolument dans une nouvelle phase de développement.

Vivant à l’étranger depuis de nombreuses années et ayant été témoin du processus de modernisation dans plusieurs pays, elle estime que le Vietnam suit une orientation juste, alliant renouveau, intégration internationale et préservation de son identité nationale.

Quynh Hoa a été particulièrement marquée par l’approche centrée sur l’être humain, incarnée par le principe selon lequel "le peuple est la racine", fil conducteur des documents du Congrès. Cette orientation renforce, selon elle, la confiance et l’attachement des Vietnamiens résidant à l’étranger à leur patrie, tout en soulignant l’importance de la stabilité politique et de la solidarité nationale dans un contexte international incertain.

De son côté, la Doctorante Lê Thi Xuân Hoa, de l’Université des sciences et technologies de Hong Kong, observe une forte attente de la diaspora vis-à-vis des nouvelles orientations du Congrès, notamment en matière de sciences, de technologies, de transformation numérique et d’éducation. Elle a estimé que les politiques mises en œuvre témoignent d’une volonté d’agir de manière concrète, au-delà des seuls textes.

Enfin, le doctorant Doan Quang Cuong, de l’Université de Hong Kong, a souligné la portée stratégique du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam dans un monde en mutation rapide. Il s'est dit confiant que, grâce à une ligne politique cohérente, à l’unité nationale et à la mobilisation efficace des ressources, le Vietnam continuerait de se développer durablement et d’affirmer sa position sur la scène internationale.

VNA/CVN