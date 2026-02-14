Le chef de l'armée israélienne affirme que la démilitarisation de Gaza reste l'objectif principal

Le chef de l'armée israélienne, Eyal Zamir, a déclaré vendredi 13 février qu'Israël reste déterminé à démilitariser complètement la bande de Gaza et à désarmer le Hamas, selon un communiqué publié par les Forces de défense israéliennes (FDI).

Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous n'abandonnons pas notre objectif de guerre, à savoir la démilitarisation complète de la bande de Gaza et le désarmement du Hamas", a dit M. Zamir lors d'une visite dans la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza.

Accompagné de hauts commandants, il a ordonné aux forces armées d'intensifier les opérations de sécurisation dans la zone, en mettant l'accent sur la destruction des réseaux de tunnels.

Le chef de l'armée israélienne a indiqué que les troupes sont déployées le long de la "ligne jaune", qui délimite les zones contrôlées par Israël dans le cadre du cessez-le-feu, et qu'elles procèdent à une neutralisation systématique des infrastructures "terroristes" tout en contrôlant l'accès à la bande de Gaza.

Plus tôt vendredi 13 février, l'armée israélienne a déclaré dans un communiqué que ses troupes dans le nord de la bande de Gaza ont identifié deux combattants entrant dans un bâtiment à l'est de la "ligne jaune". L'armée de l'air israélienne a ensuite frappé le bâtiment, confirmant avoir atteint sa cible.

La veille, Mahmoud Mardawi, haut responsable du Hamas, a dit que les factions palestiniennes ne rendront pas leurs armes tant qu'Israël ne respectera pas pleinement l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Le dernier cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, en vigueur depuis le 10 octobre 2025, portait initialement sur l'échange de prisonniers et l'aide humanitaire à Gaza. Une deuxième phase du plan de paix prévoit le retrait complet des forces militaires israéliennes, le désarmement du Hamas et le début de la reconstruction de l'enclave sous l'autorité d'une administration transitoire.

Xinhua/VNA/CVN