Le Hamas appelle à la mise en place d'un comité administratif de transition pour gérer Gaza

Le Hamas a appelé vendredi 3 avril à la mise en place d'un comité administratif palestinien de transition chargé de gérer la bande de Gaza et de mettre en œuvre les dispositions de la première phase de l'accord de cessez-le-feu.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le mouvement a lancé cet appel dans un communiqué publié à l'issue d'une visite de deux jours au Caire de sa délégation, conduite par son chef dans la bande de Gaza, Khalil al-Hayya. Elle y a eu des réunions avec des responsables égyptiens, des médiateurs et de représentants de factions palestiniennes.

Au cours de ce déplacement, le Hamas, ainsi que d'autres factions palestiniennes, a réaffirmé son engagement à mettre en œuvre toutes les phases de l'accord d'octobre dernier, tout en précisant que les consultations avec les médiateurs se poursuivaient.

Le mouvement a également souligné l'importance d'assurer la poursuite de l'aide humanitaire, de maintenir le calme sur le terrain et de faciliter une relance et une reconstruction rapides.

Il a ajouté que sa délégation avait reçu une invitation à reprendre les pourparlers au Caire dans les prochains jours.

Un accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël est en vigueur dans la bande de Gaza depuis octobre 2025. Sa première phase prévoyait un échange de détenus et d'otages, l'acheminement de l'aide humanitaire dans l'enclave et le retrait des forces israéliennes de certaines zones.

Xinhua/VNA/CVN