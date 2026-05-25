La Maison Blanche estime qu'un accord avec l'Iran pourrait encore prendre plusieurs jours

La Maison Blanche estime que l'approbation d'un accord par les dirigeants iraniens pourrait encore prendre plusieurs jours, d'après un article du média américain Axios publié dimanche 24 mai.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Si les responsables américains se montrent optimistes quant à la possibilité de signer un accord dans les prochains jours, ils reconnaissent également que rien n'est finalisé pour le moment et que tout pourrait encore échouer, a indiqué l'article, citant un haut responsable américain.

On ignore si cet accord potentiel déboucherait sur un accord de paix durable prenant également en compte les exigences américaines en matière de nucléaire.

Plus tôt dimanche 24 mai, le président américain Donald Trump a déclaré avoir demandé à ses représentants de "ne pas précipiter les choses'' avec l'Iran. "Le temps joue en notre faveur'', a-t-il affirmé.

''Les deux parties doivent prendre leur temps et faire les choses correctement'', a écrit M. Trump sur son compte social Truth Social, précisant que le blocus américain des ports iraniens ''resterait pleinement en vigueur jusqu'à ce qu'un accord soit conclu, certifié et signé''.

Xinhua/VNA/CVN