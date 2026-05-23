États-Unis

La cheffe du renseignement Tulsi Gabbard, nouveau départ dans l'équipe Trump

La cheffe de la direction nationale du Renseignement américain Tulsi Gabbard est devenue vendredi 22 mai la dernière ministre en date à quitter le gouvernement Trump, en avançant des raisons personnelles.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Si l'équipe du président américain est longtemps restée stable, elle a connu récemment plusieurs changements en peu de temps, avec les départs en trois mois de la ministre de la Justice, Pam Bondi, de la ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, et de la ministre du Travail, Lori Chavez-DeRemer.

Toutes ont été remplacées par des hommes et le gouvernement Trump, avant le départ annoncé de Tulsi Gabbard, comptait quatre femmes sur un total de 21 ministres ou responsables fédéraux de premier plan.

Un mari malade

"Malheureusement, je dois soumettre ma démission effective au 30 juin", a-t-elle écrit dans une lettre adressée à Donald Trump et publiée sur le réseau social X, expliquant devoir quitter l'administration en raison de l'état de santé de son mari, atteint d'un cancer des os.

"Toute insinuation selon laquelle la Maison Blanche l'aurait forcée à démissionner à cause de la santé de son mari est calomnieuse", a déclaré Davis Ingle, un porte-parole de l'exécutif américain, sur X.

Photo : AFP/VNA/CVN

Tulsi Gabbard et Abraham Williams, un cinéaste, se sont rencontrés quand le second a tourné des vidéos de campagne de la première, ancienne élue démocrate ralliée à Donald Trump.

Ils se sont mariés lors d'une cérémonie hindoue à Hawaï, dont tous deux sont originaires, après qu'Abraham Williams eut fait sa demande en mariage pendant une séance de surf.

Tulsi Gabbard dirige la très sensible Direction nationale du Renseignement (DNI), l'organisme qui chapeaute toutes les agences du renseignement, depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.

Le président américain a salué le "travail incroyable" de Tulsi Gabbard à la tête de la DNI. "Elle nous manquera", a-t-il ajouté, précisant qu'elle serait remplacée par son adjoint Aaron Lukas, nommé directeur du renseignement national par intérim.

AFP/VNA/CVN