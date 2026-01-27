Le Hamas affirme que la restitution du corps du dernier otage détenu à Gaza prouve son engagement envers le cessez-le-feu

Le Hamas a déclaré lundi 26 janvier que la découverte et la restitution du corps du dernier otage israélien détenu dans la bande de Gaza démontrait l'engagement total du mouvement envers l'accord de cessez-le-feu.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans un communiqué, le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a indiqué que le mouvement "continuera de respecter toutes les dimensions de l'accord", y compris la facilitation du travail du comité technocratique chargé de gérer les affaires de Gaza.

M. Qassem a appelé les médiateurs et les États-Unis à obliger Israël à "cesser ses violations de l'accord et à remplir ses obligations".

Ce communiqué a été publié après que l'armée israélienne a annoncé avoir récupéré le corps de Ran Gvili, 24 ans, membre de l'unité de patrouille d'élite Yassam de la police israélienne qui a été tué le 7 octobre 2023 et dont le corps a été transféré à Gaza.

Par ailleurs, le Premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou a indiqué aux journalistes que les forces israéliennes étaient en train de rapatrier en Israël le corps de M. Gvili pour qu'il y soit inhumé, et a qualifié cette restitution de "grande réussite" pour les Forces de défense israéliennes (FDI).

"Une fois le processus d'identification par l'Institut national de médecine légale terminé, les représentants des FDI ont informé la famille de l'otage décédé, le sergent de première classe Ran Gvili, que leur proche avait été identifié et qu'il leur serait restitué pour être inhumé", a indiqué l'armée dans un communiqué.

"À présent, tous les otages ont été rapatriés de la bande de Gaza et rendus à l'État d'Israël", a-t-elle ajouté.

Cette déclaration survient au lendemain de l'annonce par Israël du lancement d'une "opération de grande ampleur", basée sur des renseignements, pour localiser le corps du sergent Gvili dans un cimetière dans le Nord de Gaza.

D'après le Hamas, tous les otages israéliens ont à présent été rendus, vivants ou morts, dans le cadre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu négocié par les États-Unis, le Qatar et l'Égypte et qui est entré en vigueur en octobre dernier.

Xinhua/VNA/CVN