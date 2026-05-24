L'Iran affirme que Téhéran et Washington travaillent à finaliser un protocole d'accord

Esmaeil Baghaei, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a annoncé samedi que l'Iran et les États-Unis travaillent actuellement à finaliser un protocole d'accord sur la fin du conflit.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

À ce stade, "notre objectif est de mettre fin" au conflit, a-t-il déclaré à l'agence de presse officielle IRIB, à la suite de la visite à Téhéran vendredi 22 mai d'une délégation pakistanaise où figuraient Asim Munir, le chef de l'armée, et Mohsin Naqvi, le ministre de l'Intérieur.

"Notre intention a d'abord été de convenir d'un protocole d'accord composé de 14 clauses", a poursuivi le porte-parole, assurant qu'ils "parviendront à un accord final dans un délai de 30 à 60 jours".

Selon M. Baghaei, "nous sommes au stade de la finalisation du protocole d'accord". Les questions discutées portent sur la fin du conflit (sur tous les fronts, y compris au Liban), et "parmi les principaux sujets abordés dans le protocole d'accord figurent la cessation des attaques maritimes américaines, ou le blocus naval comme ils l'appellent eux-mêmes, et d'autres questions liées à la libération des avoirs iraniens gelés".

Clarifiant par ailleurs la période de 30 à 60 jours évoquée dans le texte du protocole d'accord, le porte-parole a précisé qu'elle ne commencera qu'une fois que le document sera formellement approuvé.

"Nous devrions attendre et voir ce qui se passera dans les trois à quatre prochains jours", a encore noté M. Baghaei, soulignant que la question du nucléaire iranien n'est pas au centre des pourparlers de paix à ce stade.

Qualifiant également le Pakistan de principal médiateur dans les pourparlers, il a insisté sur le "rôle important" de celui-ci pour assurer la poursuite de l'échange de messages entre Téhéran et Washington.

L'Iran, les États-Unis et Israël ont conclu un cessez-le-feu le 8 avril après 40 jours de combats qui ont débuté avec les attaques américaines et israéliennes contre l'Iran le 28 février.

Après la trêve, les délégations iranienne et américaine ont participé les 11 et 12 avril à une série de pourparlers de paix dans la capitale pakistanaise Islamabad, qui n'ont pas abouti à un accord.

Au cours des dernières semaines, l'Iran et les États-Unis auraient échangé plusieurs propositions de plans décrivant les conditions permettant de mettre fin au conflit grâce à la médiation pakistanaise.

Xinhua/VNA/CVN