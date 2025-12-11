>> Renforcer la coopération décentralisée Vietnam - Japon
>> Le ministre des AE reçoit le gouverneur de la préfecture japonaise de Gunma
>> Le Vietnam et le Japon renforce les liens culturels et la coopération décentralisée
|Des officiers et des marins vietnamiens et japonais à la base navale de Kure, aux côtés du navire 015-Trân Hung Dao.
|Photo : QDND/CVN
Durant ce séjour, le commandement du navire a rendu visite aux autorités de la ville de Kure, tandis que les officiers et marins des deux pays ont participé à des échanges sportifs et effectué des visites mutuelles du bâtiment vietnamien et du navire japonais JS Tenryu. La délégation a également découvert de beaux paysages ainsi que plusieurs sites historiques à Hiroshima.
Avant de poursuivre sa tournée en République de Corée, le navire 015 - Trân Hung Dao a effectué un exercice conjoint de manœuvre en formation et de communication en mer avec le navire japonais JS Yamagiri.
Évaluant cette visite, le vice-amiral Tamotsu Matsumoto, commandant de la région de Kure de la Force maritime d'autodéfense du Japon, a salué l’esprit et les capacités opérationnelles de la marine vietnamienne, démontrés lors de cette longue traversée dans des conditions météorologiques difficiles. Il a souligné que ces échanges contribuaient à renforcer la compréhension mutuelle.
De son côté, le maire de Kure, Yoshiake Shinhara, s’est réjoui d’accueillir le bâtiment vietnamien, affirmant que le renforcement de la coopération bilatérale revêtait une importance majeure pour la paix et la prospérité régionales comme mondiales.
VNA/CVN