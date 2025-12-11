Le navire 015-Trân Hung Dao termine avec succès sa visite de courtoisie au Japon

Dans la matinée du 10 décembre, le navire 015 - Trân Hung Dao et une mission de la Marine populaire du Vietnam ont quitté le port de Kure, dans la préfecture de Hiroshima, concluant avec succès une visite de courtoisie de quatre jours au Japon.

>> Renforcer la coopération décentralisée Vietnam - Japon

>> Le ministre des AE reçoit le gouverneur de la préfecture japonaise de Gunma

>> Le Vietnam et le Japon renforce les liens culturels et la coopération décentralisée

Photo : QDND/CVN

Durant ce séjour, le commandement du navire a rendu visite aux autorités de la ville de Kure, tandis que les officiers et marins des deux pays ont participé à des échanges sportifs et effectué des visites mutuelles du bâtiment vietnamien et du navire japonais JS Tenryu. La délégation a également découvert de beaux paysages ainsi que plusieurs sites historiques à Hiroshima.

Avant de poursuivre sa tournée en République de Corée, le navire 015 - Trân Hung Dao a effectué un exercice conjoint de manœuvre en formation et de communication en mer avec le navire japonais JS Yamagiri.

Évaluant cette visite, le vice-amiral Tamotsu Matsumoto, commandant de la région de Kure de la Force maritime d'autodéfense du Japon, a salué l’esprit et les capacités opérationnelles de la marine vietnamienne, démontrés lors de cette longue traversée dans des conditions météorologiques difficiles. Il a souligné que ces échanges contribuaient à renforcer la compréhension mutuelle.

De son côté, le maire de Kure, Yoshiake Shinhara, s’est réjoui d’accueillir le bâtiment vietnamien, affirmant que le renforcement de la coopération bilatérale revêtait une importance majeure pour la paix et la prospérité régionales comme mondiales.

VNA/CVN