Cam Ranh

Démonstration de puissance navale pour les 80 ans de la Fête nationale

À l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale, le 2 septembre, la Marine populaire du Vietnam a organisé un impressionnant défilé en mer dans les eaux de Cam Ranh, province de Khánh Hoà (Centre). Aux côtés des garde-côtes, garde-frontières et flottilles de milice, de nombreux navires et équipements modernes ont pris part à cette cérémonie parallèle au grand défilé de Hanoï.