Politique
Cam Ranh
Démonstration de puissance navale pour les 80 ans de la Fête nationale

À l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale, le 2 septembre, la Marine populaire du Vietnam a organisé un impressionnant défilé en mer dans les eaux de Cam Ranh, province de Khánh Hoà (Centre). Aux côtés des garde-côtes, garde-frontières et flottilles de milice, de nombreux navires et équipements modernes ont pris part à cette cérémonie parallèle au grand défilé de Hanoï.

Navires et avions militaires défilent dans les eaux de Cam Ranh pour célébrer les 80 ans de la Fête nationale.
Cérémonie solennelle de lever du drapeau en mer, en hommage à la nation.
Le navire de commandement passe en revue la formation navale alignée pour le défilé.
Le navire 015 se repositionne après avoir dirigé la revue maritime.
Le bâtiment 015 mène les opérations du défilé naval dans la baie de Cam Ranh.
Les navires de tête coordonnent les mouvements des unités participantes.
Le sous-marin Kilo 636 fait son apparition lors du défilé en mer.
Navire militaire vietnamien engagé dans la parade en mer à Cam Ranh.

 Hoàng Phuong-VNA/CVN

