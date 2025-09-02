Démonstration de puissance navale pour les 80 ans de la Fête nationale
À l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale, le 2 septembre, la Marine populaire du Vietnam a organisé un impressionnant défilé en mer dans les eaux de Cam Ranh, province de Khánh Hoà (Centre). Aux côtés des garde-côtes, garde-frontières et flottilles de milice, de nombreux navires et équipements modernes ont pris part à cette cérémonie parallèle au grand défilé de Hanoï.
|Navires et avions militaires défilent dans les eaux de Cam Ranh pour célébrer les 80 ans de la Fête nationale.
|Cérémonie solennelle de lever du drapeau en mer, en hommage à la nation.
|Le navire de commandement passe en revue la formation navale alignée pour le défilé.
|Le navire 015 se repositionne après avoir dirigé la revue maritime.
|Le bâtiment 015 mène les opérations du défilé naval dans la baie de Cam Ranh.
|Les navires de tête coordonnent les mouvements des unités participantes.
|Le sous-marin Kilo 636 fait son apparition lors du défilé en mer.
|Navire militaire vietnamien engagé dans la parade en mer à Cam Ranh.
Hoàng Phuong-VNA/CVN