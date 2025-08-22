La frégate lance-missiles 016 - Quang Trung participe au défilé naval de l’ASEAN

Le 21 août, la frégate lance-missiles 016 - Quang Trung de la Marine populaire du Vietnam, accompagnée d’une délégation conduite par le colonel Nguyên Vinh Nam, commandant adjoint de la IV e Région navale, a pris part au défilé naval de l’ASEAN (AFR) à Penang, en Malaisie.

Photo : QĐND/CVN

Cette participation illustre le soutien du ministère vietnamien de la Défense et de la Marine populaire du Vietnam aux initiatives de la Marine royale malaisienne. Elle contribue également à renforcer les liens de coopération, de compréhension et de confiance mutuelle entre les marines des pays d’Asie du Sud-Est, dans un esprit de paix, de stabilité et de développement régional et mondial.

Photo : QĐND/CVN

L’amiral Trân Thanh Nghiêm, commandant en chef de la Marine populaire du Vietnam, a assisté à l’événement aux côtés des commandants et chefs de délégation des marines des pays de l’ASEAN, depuis la tribune installée au port de Swettenham.

Cette édition de l’AFR a réuni un total de dix bâtiments de combat. Un navire de chacun des pays participants (Brunei, Indonésie, Philippines, Myanmar, Singapour, Thaïlande et Vietnam) a rejoint les trois navires de la Malaisie, pays hôte.

VNA/CVN