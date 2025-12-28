Le Myanmar organise ses élections générales de 2025

Le Myanmar a lancé ses élections générales démocratiques multipartites de 2025 avec la première phase qui s'est tenue dimanche 28 décembre.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les élections générales sont prévues en trois phases, la deuxième étant fixée au 11 janvier 2026, suivie de la troisième le 25 janvier.

Le scrutin couvrira un total de 692 circonscriptions à travers le pays. Environ 5.000 candidats issus de 57 partis politiques sont en lice pour obtenir des sièges au Pyithu Hluttaw (Chambre basse du Parlement) et à l'Amyotha Hluttaw (Chambre haute) de l'Union du Myanmar ainsi qu'aux Hluttaws des Etats et des régions (Parlements des Etats et des régions).

Une fois que ses membres sont élus lors de l'élection, le nouveau Parlement de l'Union (le Pyithu Hluttaw et l'Amyotha Hluttaw) élira ensuite un nouveau président, qui formera un nouveau gouvernement de l'Union.

Selon la Commission électorale de l'Union, un total de 21.517 bureaux de vote ont été mis en place à l'échelle nationale pour ces élections générales.

Différentes des élections précédentes, les élections générales de cette année ont introduit le système de représentation proportionnelle mixte (MMP) et la machine de vote électronique du Myanmar. Le système MMP combine le scrutin uninominal majoritaire à un tour et la représentation proportionnelle, a rapporté le quotidien public Global New Light du Myanmar.

Selon le ministère birman de l'Information, les citoyens birmans résidant à l'étranger ont déjà voté par anticipation dans les ambassades et consulats à l'étranger. Des équipes d'observation électorale de plusieurs pays sont arrivées au Myanmar pour superviser le scrutin.

Les dernières élections générales du Myanmar se sont tenues en novembre 2020.

Xinhua/VNA/CVN