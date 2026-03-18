Myanmar : Aung Lin Dwe élu nouveau président de la Chambre haute

Aung Lin Dwe, député du Parti de l'Union, de la solidarité et du développement (PUSD), a été élu nouveau président de l'Amyotha Hluttaw (Chambre haute) du Myanmar lors d'une session parlementaire qui s'est tenue mercredi 25 mars à Naypyidaw, selon la radio et la télévision publiques du Myanmar (MRTV).

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Aung Lin Dwe a été élu le premier jour de la première session de la troisième Amyotha Hluttaw du Myanmar. Il est devenu député après avoir remporté le siège de l'Amyotha Hluttaw dans la région de Mandalay.

Le premier jour de la première session ordinaire de la troisième Amyotha Hluttaw a connu une participation totale, avec les 213 députés tous présents, selon MRTV. Lundi 16 mars, Khin Yi a été élu président de la Pyithu Hluttaw (Chambre basse) lors de la première journée de sa première session ordinaire.

Le PUSD a remporté la majorité des sièges au Parlement de l'Union lors des élections générales qui se sont achevées plus tôt cette année, selon les résultats officiels publiés par la Commission électorale de l'Union.

Le Parlement de l'Union du Myanmar est composé de deux chambres, avec 664 sièges au total : la Chambre basse (Pyithu Hluttaw), avec 440 sièges, et la Chambre haute (Amyotha Hluttaw), avec 224 sièges.

Suite à l'élection des présidents des deux chambres, le Parlement de l'Union nouvellement formé élira un nouveau président, qui formera ensuite un nouveau gouvernement de l'Union.

Xinhua/VNA/CVN



