Le Musée des beaux-arts du Vietnam inaugure une exposition sur l’Oncle Hô

Le Président Hô Chi Minh, leader génial fondateur de la République démocratique du Vietnam, est un symbole éclatant de l’aspiration à l’indépendance et à la liberté. Il fut un grand combattant du mouvement communiste international, un soldat courageux et infatigable, luttant sans relâche pour l’indépendance et la liberté des peuples opprimés à travers le monde. Les peuples du monde entier se souviennent de lui comme d’un symbole de liberté et de paix.

"La vie simple et la brillante carrière révolutionnaire du Président Hô Chi Minh ont touché le cœur de nombreux artistes. Les œuvres picturales et sculpturales le représentant ne se limitent pas à dépeindre son image, mais expriment également les sentiments sincères et l’admiration sans limite que lui vouent les artistes", a souligné Nguyên Anh Minh, directeur du Musée des beaux-arts du Vietnam.

Soixante œuvres présentées

L'exposition présente 60 œuvres sélectionnées parmi des centaines de créations de peintres, sculpteurs et artisans vietnamiens et étrangers, utilisant diverses techniques et matériaux tels que la peinture, la gravure, la sculpture, la broderie, le papier découpé, etc. Chaque œuvre illustre un moment important de la vie, des activités et de la carrière révolutionnaire du Président Hô Chi Minh.

Les œuvres exposées illustrent des moments importants de la vie, des activités et de la carrière révolutionnaire de ce grand homme : la jeunesse de Hô Chi Minh, L’Oncle Hô allant trouver la voie du salut national, Hô Chi Minh travaillant au Palais présidentiel ; L’Oncle Hô en campagne militaire ; Le Président Hô Chi Minh avec les différentes couches de la population, les lieux où l’Oncle Hô vit et travaille…

Ces œuvres permettent au public de découvrir des fragments représentatifs de la vie révolutionnaire et du style de vie du Président. Parmi elles, on peut contempler les œuvres : L’Oncle Hô pêchant de Nguyên Nghia Duyên (gravure sur bois, 1980), L’Oncle Hô avec les ouvriers de l’usine de construction ferroviaire de Gia Lâm de Pham Lung (huile sur toile, 1979), Le Président Hô Chi Minh avec la population du Tây Nguyên de Xu Man (pigments en poudre, 1974), L’Oncle Hô lisant la Déclaration d’indépendance de Nguyên Duong (pigments en poudre, 1979), La maison de l’Oncle Hô au Palais présidentiel de Luong Xuân Nhi (huile sur toile, 1970) et L’Oncle Hô partant en campagne de Nguyên Phu Cuong (sculpture en bronze, 2018), entre autres. Sans compter les œuvres créées par des artistes étrangers.

"L’Oncle Hô est toujours une source d’inspiration éternelle pour les artistes. Mon œuvre +Diên Biên Phu, une page d'or brillante de l'histoire de la nation+ est présentée lors de cette exposition. À ce jour, j’ai créé une cinquantaine d’œuvres sur l’éminent leader de national", a partagé le peintre Trân Duy Truc, originaire de la province septentrionale de Hung Yên.

D’après Nguyên Anh Minh, directeur du Musée des beaux-arts du Vietnam, l’exposition exprime les sentiments sincères et la profonde admiration des artistes envers lui. Cette manifestation vise à célébrer le 135e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890 - 19 mai 2025).

À cette occasion, le Musée des beaux-arts du Vietnam, en collaboration avec les Éditions Thê Gioi (Monde), va rendre public, samedi 17 mai, le livre Hô Chi Minh dans les beaux-arts. L’ouvrage présentera 135 œuvres de 100 artistes sélectionnées dans la collection du musée.

Texte et photos : Hoàng Phuong/CVN