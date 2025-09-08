Exposition d’arts plastiques

"Les étoiles dans la nuit" de la peintre Mai Thị Kim Uyên

L’exposition "Những vì sao trong đêm" (Les étoiles dans la nuit), présentant 54 peintures laquées, sera inaugurée le 9 septembre au Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville et se poursuivra jusqu’au 16 septembre 2025. Il s’agit de la deuxième exposition personnelle de Mai Thị Kim Uyên (souvent appelée Uyên Mai), après plusieurs expositions collectives organisées à Gia Lai, Hanoï, Hô Chi Minh-Ville.

Née en 1986 à Nui Thành (Dà Nang, Centre), la peintre vit actuellement à Pleiku (Gia Lai, Centre). Diplômée de l’Université des arts de Huê, spécialisée en pédagogie des arts plastiques, elle consacre depuis plusieurs années l’essentiel de son temps à la création, alternant entre la laque et la peinture à l’huile, mais s’orientant de plus en plus vers la laque.

Les œuvres de laque de Mai Thị Kim Uyên allient le pinceau moderne de la peinture à l’huile et la technique traditionnelle de la laque vietnamienne (sơn ta), avec une grande finesse. En d’autres termes, dans chaque œuvre, là où une expression proche de l’huile est nécessaire, elle emploie la laque pour peindre, et là où le langage de la laque s’impose, elle polit la surface avec rigueur et méthode. Cette technique de combinaison est rarement pratiquée par les artistes, et encore plus rarement maîtrisée avec une telle fluidité, expressivité et force d’attraction que chez Mai Thị Kim Uyên.

Dans l’exposition de laque "Les étoiles dans la nuit", la figure féminine demeure le sujet central, comme lors de sa précédente exposition personnelle, avec trois approches principales.

Premièrement, elle puise dans des sources d’émotions intimes, subtiles, ainsi que dans des réflexions et philosophies nourries au fil du temps, pour donner naissance à la figure féminine principale de ses œuvres.

Deuxièmement, une fois affirmée, cette figure féminine domine la toile, envahissant la composition et l’histoire environnante. Cela se perçoit aisément dans des œuvres telles que "À la recherche de moi-même", "Au vent", "Vân Khánh"…

Troisièmement, survient une phase où les frontières entre l’intérieur et l’extérieur, entre la figure féminine et la réalité, entre l’œuvre et l’artiste, s’estompent. Cela se reflète dans des toiles comme "Vers le soleil", "Liberté", "Renaissance"… Ce qui est singulier, c’est que ces trois approches ne se succèdent pas de manière chronologique, mais évoluent simultanément : l’artiste adopte la méthode qui lui semble la plus en résonance avec son inspiration du moment.

Comme l’a exprimé la peintre Hô Thị Xuân Thu : "Lorsque toutes les œuvres de Mai Thị Kim Uyên se trouvent réunies dans son atelier, l’ensemble donne l’impression d’un véritable flux d’énergie créatrice".

Les figures féminines qu’elle construit incarnent les différentes étapes, les divers états de conscience que traverse une femme dans sa vie. Quels que soient les obstacles ou les défis rencontrés, ces figures tendent toujours vers l’élévation, la sublimation et la métamorphose.

Texte et photo : Minh Thu/CVN