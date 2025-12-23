Le marché des complexes touristiques se modernise et se repositionne en 2026

Le marché des complexes hôteliers vietnamiens entre dans une phase de transformation importante : la croissance du tourisme atteint des niveaux impressionnants, tandis que l’offre de nouveaux hôtels a considérablement ralenti par rapport aux périodes précédentes.

Selon Savills Hotels, ce contexte met en lumière un point d’intérêt majeur : les projets existants, avec de bons emplacements mais sous-exploités, devraient concentrer l’attention des investisseurs en 2026.

D’après les experts, la tendance actuelle ne réside plus dans l’augmentation du nombre de chambres, mais dans la modernisation des établissements pour renforcer leur compétitivité. Le Vietnam compte de nombreux projets situés dans des emplacements de premier choix, mais dont l’efficacité opérationnelle n’est pas encore optimale.

Face au ralentissement de la construction de nouveaux hôtels - notamment à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoï - et à la demande croissante des clients pour une meilleure qualité, la modernisation et le repositionnement constitueront la stratégie la plus rentable pour les investisseurs entre 2026 et 2030.

Les données de Savills Hotels montrent que plus de 68% de l’offre actuelle est gérée directement par ses propriétaires, dont certains n’ont pas suffisamment investi dans l’expérience client. Par conséquent, une rénovation, une standardisation des opérations et une meilleure optimisation des réseaux de distribution grâce à des partenariats avec des marques internationales pourraient améliorer significativement les performances de nombreux établissements.

Dans des destinations telles que Ha Long, Nha Trang et Mui Ne, l’offre hôtelière se concentre principalement sur le segment moyen de gamme, soumis à une forte concurrence sur les prix.

Parallèlement, la demande des visiteurs internationaux d’Europe, d’Inde et d’Asie du Nord-Est, ainsi que de la classe moyenne vietnamienne en pleine expansion, évolue vers des exigences plus élevées en matière d’expérience, de service et d’équipements. Ce décalage entre l’offre et la demande fait des projets présentant un potentiel de rénovation et de modernisation le segment d’actifs le plus attractif.

Dans le même temps, en raison d’obstacles juridiques et de la rareté des terrains disponibles, de nombreux projets existants à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoï sont considérés comme des actifs à fort potentiel de valorisation s’ils sont modernisés et repositionnés conformément à leur véritable potentiel. Cette tendance s’accentue à mesure que l’offre future dans ces deux grandes villes approche de son plafond.

À Hanoï, seulement 4.000 nouvelles chambres environ devraient être mises en service d’ici 2028, principalement dans le segment haut de gamme et de luxe. La situation est encore plus tendue à Hô Chi Minh-Ville, avec moins de 1.500 chambres actuellement en construction.

Parallèlement, les marchés émergents tels que Quy Nhon, Phu Yên, Hô Tràm et plusieurs zones satellites du Nord connaissent un essor grâce à l’accélération du développement des infrastructures, notamment avec la mise en service de l’aéroport international de Long Thành et des principaux axes routiers.

Cependant, pour tirer pleinement parti de ces opportunités, les offres touristiques dans ces nouvelles destinations doivent être davantage standardisées, proposer des expériences plus diversifiées et mieux répondre aux attentes des visiteurs internationaux - des objectifs que la modernisation et le repositionnement permettent d’atteindre bien plus rapidement que le développement de nouveaux projets.

Il apparaît donc que le Vietnam dispose d’une occasion unique d’améliorer la qualité globale de son marché touristique. Les investisseurs qui réinvestissent de manière proactive dans les actifs existants - de la conception à l’exploitation, en passant par l’aménagement paysager - seront les moteurs de ce nouveau cycle de croissance. Face à une demande soutenue, une offre nouvelle limitée et la maturité rapide des investisseurs nationaux, l’année 2026 devrait marquer le début d’une ère où l’optimisation de la qualité des actifs deviendra la priorité.

Savills Hotels estime que le moment est idéal pour les propriétaires de réévaluer leurs stratégies opérationnelles, d’étudier le potentiel de repositionnement de leur marque et de tirer rapidement parti de l’évolution du marché.

