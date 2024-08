Les marques hôtelières internationales étendent leur présence au Vietnam

Cette situation a été attribué à la lente reprise sur les principaux marchés touristiques comme la Russie et la Chine, aggravée par l'augmentation de l'offre dans les destinations côtières depuis 2020, car de nombreux projets retardés pendant le boom touristique sont désormais en cours de réalisation.

Au premier semestre 2024, le nombre de touristes internationaux visitant le Vietnam a atteint 8,8 millions, soit un peu plus que les niveaux d'avant COVID-19 en 2019. Dans l'ensemble, le marché s'est complètement rétabli du côté de la demande. Mauro Gasparotti, directeur de Savills Hotels, a déclaré : La reprise de la demande est presque terminée, mais le marché est confronté à des défis allant de l'offre excédentaire dans certaines destinations, en grande partie due à des projets à grande échelle désormais opérationnels, à la sous-offre dans des endroits comme Hô Chi Minh-Ville, ce qui nécessite de nouveaux produits améliorés pour rester compétitifs au niveau régional.

De nombreux promoteurs ont saisi les opportunités pendant le boom du tourisme, mais ont souvent négligé la planification et l'exécution globales des projets, et se sont donc fortement appuyés sur la croissance du tourisme au lieu de répondre à la demande du marché avec des produits adaptés. Cet oubli a rendu plusieurs propriétés de condotels dans les zones côtières vulnérables, incapables de progresser dans un contexte de conditions de marché changeantes.

"Nous observons une tendance au changement de marque et au repositionnement, les hôtels et les condotels améliorant leur compétitivité et leur part de marché grâce à des changements de marque, des offres de restauration améliorées et d'autres ajustements stratégiques".

Ces dernières années, la présence de marques hôtelières internationales a considérablement augmenté au Vietnam. Après la pandémie, cette tendance est devenue évidente, les hôtels subissant des conversions ou des mises à niveau de marque. En 2013, moins de 25% des hôtels du pays étaient affiliés à des marques internationales.

Ce chiffre devrait augmenter à 40 % dans les trois prochaines années. L’incertitude des conditions de marché récentes a mis au défi les hôteliers de maintenir des niveaux de rentabilité normaux. Les grandes opérations sont particulièrement vulnérables, ce qui souligne l’importance croissante d’améliorer l’efficacité opérationnelle des hôtels et des complexes hôteliers, en particulier avec l’augmentation des coûts du personnel qualifié.

"Nous observons deux tendances distinctes. Tout d’abord, on observe un intérêt croissant pour les marques lifestyle mettant l’accent sur des offres de restauration robustes, en particulier dans les bâtiments à usage mixte".

D’autre part, on observe une préférence croissante pour les établissements offrant des services de restauration limités ou inexistants, connus sous le nom d’hôtels à service ciblé. Ces établissements répondent bien aux besoins du marché de milieu de gamme en pleine expansion, un concept répandu dans d’autres destinations mais encore émergent au Vietnam.

Uyên Nguyên, responsable du conseil chez Savills Hotels, a déclaré : "Pour les établissements situés dans des marchés animés ou entourés de diverses commodités et options de restauration, un modèle hôtelier plus léger se concentrant uniquement sur l’hébergement peut être envisagé. Ces hôtels s’appuient sur le quartier environnant pour offrir aux clients un large choix de plats et de boissons. Nous avons observé l’expansion du modèle de service ciblé dans divers endroits du Vietnam, en particulier dans les villes dynamiques qui attirent une clientèle d’affaires et de loisirs diversifiée, comme Hô Chi Minh-Ville, Nha Trang et Dà Nang".

Cependant, ce modèle constitue une proportion plus faible par rapport à la Thaïlande voisine. Parmi les cinq plus grandes chaînes hôtelières internationales, le nombre d’établissements de milieu de gamme à service ciblé au Vietnam ne représente qu’un tiers de celui de la Thaïlande. En Thaïlande, près de 60% de ces établissements sont concentrés à Bangkok, tandis que seulement 27% sont situés à Hô-Chi-Minh-Ville. "Nous prévoyons que le modèle de service ciblé gagnera en importance à Hô-Chi-Minh-Ville en raison de son mélange diversifié de voyageurs d’affaires et de loisirs et de sa dynamique de marché en évolution". La reprise du marché chinois et l’impact de la nouvelle politique des visas et du programme de relance sont sur le point d’accélérer le rebond du secteur de l’hôtellerie. Selon Savills Hotels, le marché de l'hôtellerie vietnamienne évolue régulièrement en termes de qualité et de diversification des produits, répondant aux divers besoins des marchés des loisirs et des affaires.

