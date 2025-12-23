Le Sud du Vietnam, nouvel eldorado des investissements directs étrangers

La zone économique clé du Sud du Vietnam s’apprête à franchir une étape décisive de son développement, portée par un afflux massif de capitaux étrangers et la mise en service prochaine d’infrastructures stratégiques de grande envergure.

Au cours des onze premiers mois de l’année 2025, la région a enregistré une croissance spectaculaire des investissements directs étrangers (IDE), notamment à Hô Chi Minh-Ville, Dông Nai et Tây Ninh, traduisant une attractivité accrue à la faveur de la fusion de villes et de provinces, qui a permis l’élargissement des espaces de développement.

Hô Chi Minh-Ville s’est placée en tête de cette dynamique avec 7,67 milliards de dollars d’IDE enregistrés pendant cette période, soit une progression de 24,2 % en glissement annuel. La métropole économique attire désormais de grands groupes internationaux tels que Techtronic Industries (TTI) et le groupe japonais AEON, tout en s’affirmant comme un pôle majeur de la haute technologie et des centres de données, avec des plans d’envergure portés par des acteurs comme Smart Tech Group, Eaton, Evolution (États-Unis) ou encore Hyosung (République de Corée).

Cette tendance se confirme également dans la province de Dông Nai, où les investissements étrangers ont atteint 2,95 milliards de dollars en onze mois. Selon Kawasaki Minako, représentante adjointe en chef du bureau de l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) à Hô Chi Minh-Ville, Dông Nai est entrée dans une nouvelle phase de développement grâce à l’élargissement de son espace administratif, soutenu par un écosystème de production mature, une main-d’œuvre qualifiée et un climat d’investissement favorable répondant aux attentes des investisseurs japonais. Outre les zones industrielles, la province voit émerger des projets commerciaux d’envergure, à l’image du futur centre commercial Aeon Mall Biên Hoa, dont l’investissement dépasse 6.000 milliards de dongs (227,8 millions de dollars).

Dans le même temps, la province de Tây Ninh a attiré près de 590 millions de dollars d’investissements nouveaux et additionnels, en hausse de 111,9 millions de dollars par rapport à la même période de l’an dernier. Les autorités locales privilégient désormais une approche qualitative plutôt que quantitative, en ciblant des projets technologiques économes en énergie et respectueux de l’environnement.

Les perspectives de croissance de l’ensemble de la région sont d’autant plus prometteuses que le paysage des infrastructures connaît une profonde transformation. L’aéroport international de Long Thành, qui a accueilli son premier vol technique le 19 décembre dernier, prévoit une mise en service commerciale au premier semestre 2026, ce qui devrait réduire significativement les coûts logistiques.

Parallèlement, l’achèvement prochain de la rocade 3 de Hô Chi Minh-Ville et de l’autoroute Bên Luc - Long Thành permettra de créer un corridor industriel intégré, reliant plus efficacement les zones de production aux grands ports maritimes.

En outre, la création de zones de libre-échange de Cai Mep Ha (Hô Chi Minh-Ville) et dans la province de Dông Nai est appelée à devenir un puissant pôle d’attraction pour les investisseurs.

Ces projets structurants, conjugués à une connectivité interrégionale accrue, dessinent les contours d’un nouveau cycle de croissance pour la région Sud pour les années à venir.

