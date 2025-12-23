Le numérique contribue à hauteur de plus de 1.000 milliards de dôngs à l'économie

Le chiffre d'affaires total du secteur des technologies numériques en 2025 est estimé à 198 milliards de dollars, soit une hausse de 26% par rapport à 2024 et de 16% par rapport aux prévisions annuelles.

C'est ce qu'ont appris les participants à une récente conférence organisée par le ministère des Sciences et des Technologies. Cette conférence visait à dresser le bilan du secteur cette année et à fixer les objectifs pour 2026.

Le secteur a contribué à hauteur de plus de 1.075 milliards de dôngs (41 milliards de dollars américains) au PIB, soit une augmentation de 10% sur un an, avec des bénéfices estimés à plus de 371 milliards de dôngs, témoignant d'une forte efficacité opérationnelle.

S'exprimant lors de la conférence, le ministre Nguyên Manh Hùng a déclaré que 2025 est une année charnière, marquant la fusion du ministère de l'Information et des Communications et du ministère des Sciences et des Technologies pour former le ministère des Sciences et des Technologies, doté de responsabilités élargies et d'exigences de développement accrues.

Il a souligné que cette fusion ne constitue pas une simple consolidation organisationnelle, mais un effort visant à créer des synergies, en plaçant la science et la technologie, l'innovation et la transformation numérique au cœur du développement national.

Insistant sur la nécessité d'une refonte fondamentale du travail de conseil, le ministre a affirmé que les services doivent passer d'une gestion procédurale à une gestion axée sur les tâches et les résultats, et évoluer d'une simple exécution à un soutien et un accompagnement du système pour une efficacité accrue. Il a ajouté que le travail de conseil doit être en phase avec la réalité, éviter le formalisme et privilégier un impact concret au service du développement national.

Lors de la conférence, le ministère a présenté l'allocation d'un budget supplémentaire de 25.000 milliards de dôngs, dont 16.716 milliards de dôngs destinés aux ministères, aux secteurs et aux collectivités locales. Le ministère a également élaboré le budget de l'État pour 2026, prévoyant des dépenses totales de 95.000 milliards de dongs, qui ont été approuvés par l'Assemblée nationale.

Grâce à son système de suivi des tâches, le ministère a assuré le suivi de 3.382 missions confiées par le gouvernement, le Premier ministre et sa direction, soit une augmentation de 40% par rapport à 2024. Il a coordonné la préparation de la participation du ministre aux sessions de l'Assemblée nationale, traité toutes les pétitions des électeurs et répondu à 355 recommandations émanant des collectivités locales et des entreprises.

Dans le secteur des technologies de l'information, le développement des semi-conducteurs a été identifié comme une priorité nationale majeure. Le déploiement systématique de la Stratégie de développement de l'industrie vietnamienne des semi-conducteurs à l'horizon 2030, avec une vision à l'horizon 2050, ainsi que la publication du règlement d'application et la création du Centre national de soutien au prototypage des puces semi-conductrices, ont été présentés comme une étape importante pour renforcer les capacités technologiques nationales et soutenir les entreprises locales.

Dans le même temps, les efforts de développement du marché et des entreprises de technologies numériques se sont intensifiés avec la publication de la "Liste des principaux problèmes en matière de science, de technologie, d’innovation et de transformation numérique", visant à promouvoir la localisation et à accroître la valeur ajoutée vietnamienne des produits technologiques.

Le chiffre d’affaires des exportations de matériel informatique et électronique est estimé à 178 milliards de dollars américains en 2025, soit une hausse de 35% par rapport à 2024 et l’équivalent de 112% de l’objectif annuel, confirmant ainsi son importance en tant que secteur majeur des exportations nationales. Le nombre d’entreprises de technologies numériques en activité est estimé à 80.052, en progression de 10% sur un an.

Le vice-ministre Bùi Hoàng Phuong a déclaré que l’année 2025 revêt une importance particulière, marquée par une charge de travail considérable, des exigences élevées et de nombreux défis inédits. Suite à la fusion, le ministère a priorisé la stabilité organisationnelle, le bien-être du personnel et la finalisation rapide du cadre juridique.

Au cours des dix premiers mois de l'année, le ministère a examiné, rédigé, modifié et révisé dix lois, ainsi que de nombreux décrets et circulaires, et a servi de point focal pour la mise en œuvre de la résolution N°57-NQ/TW, qui impliquait de nouvelles tâches dans des délais serrés et avec des exigences exigeantes.

