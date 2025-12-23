La Chine autorise l’importation de jacquiers frais en provenance du Vietnam

L’Administration générale des douanes de Chine (GACC) a publié l’annonce N°251 de l’année 2025 relative aux exigences phytosanitaires applicables aux jacquiers frais importés du Vietnam, à la suite de la signature d’un protocole entre la GACC et le ministère vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement.

Pour accéder à ce marché, les vergers et les établissements d’emballage concernés doivent impérativement être enregistrés et obtenir l’approbation des autorités compétentes des deux pays. La liste des unités certifiées sera publiée et régulièrement mise à jour sur le site officiel des douanes chinoises.

Photo: VNA/CVN

Concernant la gestion à la source, les vergers sont tenus de mettre en place un système complet de gestion de la qualité et de traçabilité, ainsi que d’appliquer les Bonnes pratiques agricoles (GAP). Le respect des règles d’hygiène, la collecte des fruits tombés et la lutte intégrée contre les organismes nuisibles sont obligatoires.

Le Vietnam devra également mettre en œuvre un plan de gestion des organismes nuisibles, conformément aux normes ISPM 6. Des mesures spécifiques sont exigées, notamment l’utilisation de pièges à phéromones pour les mouches des fruits, de pièges lumineux pour les foreurs, ainsi qu’un contrôle des cochenilles tous les 15 jours, de la floraison à la récolte. Tous les registres de surveillance devront être conservés pour les besoins d’inspection.

Les établissements d’emballage concernés doivent respecter des normes techniques strictes, avec des zones distinctes pour les matières premières et les produits finis. Lors du traitement, les fruits sont triés manuellement afin d’éliminer ceux présentant des signes de maladie ou de pourriture. La surface des fruits doit être nettoyée à l’air comprimé ou au jet d’eau. Les matériaux d’emballage doivent être propres et conformes aux exigences phytosanitaires de la Chine, y compris aux normes ISPM 15 pour l’utilisation de matériaux en bois.

Avant l’expédition, les autorités vietnamiennes procéderont à des prélèvements sur 2% de chaque lot. Ce taux pourra être ramené à 1% après une année sans infraction.

À la frontière, les douanes chinoises effectueront une inspection physique et documentaire. Tout lot présentant des organismes nuisibles vivants, de la terre ou des débris végétaux sera systématiquement refusé à l’entrée, renvoyé ou détruit.

VNA/CVN