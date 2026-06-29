Le Vietnam durcit la lutte contre les réseaux de traite et d’escroquerie en ligne

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a signé la Décision n°1154/QD-TTg promulguant le plan de mise en œuvre des activités organisées à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains et de la Journée nationale de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains, célébrées le 30 juillet 2026.

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Ce plan, sous le thème retenu par les Nations unies pour 2026 : "Piégés par les escroqueries", vise à mobiliser l'ensemble du système politique ainsi que les ministères, les secteurs, les organismes, les localités et la population dans la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains. Il s'inscrit dans le cadre du Programme de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2026-2030, avec des orientations à l'horizon 2035, et de la mise en œuvre de la Loi sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains de 2024 (modifiée en 2025).

Le plan entend également sensibiliser l'ensemble de la société aux risques et aux modes opératoires des réseaux de traite des êtres humains. Les autorités renforceront la détection et le démantèlement des réseaux criminels exploitant les fausses offres d'emploi en ligne et les technologies de pointe pour organiser des escroqueries et la traite des êtres humains. Elles veilleront également au sauvetage rapide des victimes ainsi qu'à la protection de leurs droits et intérêts légitimes.

Selon le plan, les ministères, les organismes concernés, les Comités populaires municipaux et provinciaux, les organes judiciaires, les organisations sociopolitiques et les médias intensifieront les campagnes de sensibilisation, en combinant les actions de proximité, les canaux de communication officiels et les réseaux sociaux. Les personnalités influentes et créateurs de contenu (KOL et KOC) seront également mobilisés afin d'encourager la participation de la population à la lutte contre la traite des êtres humains.

Les autorités développeront et généraliseront des modèles efficaces de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains au niveau local. Elles rappelleront les principaux canaux de signalement, notamment la ligne nationale 111, le numéro d'urgence 113, la fonction de signalement intégrée à l'application VNeID ainsi que les plateformes officielles du ministère de la Police. Elles poursuivront également leurs efforts pour lutter contre les informations déformant la lutte contre la traite des êtres humains au Vietnam.

Le ministère de la Police, en coordination avec les ministères concernés et les autorités locales, renforcera les opérations de sauvetage, d'identification et de protection des victimes, en particulier des ressortissants vietnamiens retenus contre leur gré dans des casinos en ligne ou des centres d'escroquerie à l'étranger.

Le plan prévoit de garantir à toutes les victimes, aux personnes en cours d'identification ainsi qu'aux mineurs qui les accompagnent une assistance adaptée, dans le respect de la législation, afin de favoriser leur réinsertion dans des conditions de sécurité.

Il met également l'accent sur la protection sociale des populations les plus vulnérables afin de prévenir les risques de traite des êtres humains.

Il est demandé au Comité central de l'Union des femmes vietnamiennes de mobiliser ses antennes à tous les niveaux afin de renforcer le soutien psychologique, de protéger les droits et les intérêts légitimes des femmes et des jeunes filles victimes de la traite, de mobiliser les ressources et de faciliter leur accès aux services d'accompagnement adaptés. Des programmes de microcrédit, de formation professionnelle et d'appui aux moyens de subsistance seront également mis en œuvre pour aider les victimes à surmonter leur traumatisme, à retrouver une vie stable et à éviter de retomber dans les pièges des réseaux de traite des êtres humains.

VNA/CVN