Singapour déploie les passkeys pour lutter contre les fraudes en ligne

À partir du 1 er juillet, Singapour met officiellement en service un nouveau système d'authentification par "passkey" sur son application d'identité numérique Singpass, afin de renforcer la sécurité et de lutter contre les escroqueries en ligne, qui ont causé des pertes de plusieurs dizaines de millions de dollars singapouriens ces derniers temps.

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Photo : CTV/CVN

Selon l'Agence gouvernementale des technologies de Singapour (GovTech), la passkey est directement associée au nom de domaine officiel de connexion de Singpass, ce qui l'empêche de fonctionner sur des sites frauduleux. Cette technologie protège ainsi les utilisateurs contre les tentatives de vol d'identifiants et ouvre la voie à la suppression progressive des mots de passe.

Selon le calendrier prévu, les utilisateurs d'iPhone seront les premiers à pouvoir enregistrer une passkey via l'application Singpass à partir du 1er juillet. Cette fonctionnalité sera ensuite étendue aux appareils fonctionnant sous Android.

GovTech a indiqué que les méthodes d'authentification actuelles, notamment les mots de passe, les mots de passe à usage unique (OTP) et les codes QR, resteraient disponibles afin de garantir l'accès aux services sur différents types d'appareils. L'agence rappelle toutefois qu'aucun mode d'authentification n'est totalement à l'abri des escroqueries reposant sur la manipulation des utilisateurs. Le système continuera donc d'intégrer des niveaux de protection supplémentaires, notamment la vérification faciale pour les opérations présentant un risque élevé.

Selon les statistiques de Singapour, les escroqueries en ligne constituaient le deuxième type de fraude le plus fréquent en 2025, après les fraudes liées au commerce électronique, avec des pertes totales proches de 40 millions de dollars singapouriens (plus de 30 millions de dollars américains).

VNA/CVN