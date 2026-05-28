Le Kremlin affirme que Vladimir Poutine est ouvert à des négociations avec l'Europe

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M. Peskov a salué le fait que les pays européens aient décidé de discuter de la nécessité de désigner des représentants pour d'éventuelles négociations avec la Russie, même si aucune mesure concrète n'a encore été prise. Il a ajouté que la possibilité d'un dialogue avec l'Europe dépendrait de la reprise du processus de paix en Ukraine après la pause actuelle dans les négociations. Un peu plus tôt, Reuters a rapporté que les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne discuteraient le 28 mai de la manière d'aborder d'éventuelles futures discussions avec la Russie.

Xinhua/VNA/CVN